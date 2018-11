Lexus RX 450hL Hybrid AWD: Uniek prestige

De nieuwe Lexus RX 450H is de vijfde generatie. Ook nu weer met ‘ongekende’ vormen. De aantrekkelijkheid van Lexus zit hem in het andersoortige. Het in positieve zin ‘onbegrijpelijke’.



‘A bold step; this emotional design’, zo vernamen wij tijdens het welkomstwoord met productintroductie, voorafgaande aan onze testrit in Zürich. Op het programma routes die ons via autosnelwegen, heuvel- en bergwegen naar Luzern voeren, zodat wij de bijzondere aandrijving –ook geheel elektrisch – met deze hybride- en stekkerloze prestige-SUV kunnen ondergaan. De ‘krachtcentrale’ is een door twee elektromotoren geassisteerde 3,5- liter 24-kleps DOHC V6 benzinemotor, die in combinatie met een CVT-versnellingsbak het (gecombineerde) vermogen op in beginsel de voorwielen overbrengt. Een vloeiend soort van inglijden van zes kunstmatig geprogrammeerde schakelmomenten. ‘Voor de gewenste akoestische sensatie’, hoorden wij tijdens genoemd productpraatje zeggen. Overigens zijn er voor ons gevoel veel meer dan zes ‘versnellingen’ werkzaam. Vooral wanneer je de manual-stand kiest en handmatig schakelt. Bij elke pookbeweging, ook als je de ‘echte’ zes al hebt gehad, voel je een volgende close-ratio toerenval met ook een hernieuwde versnelling. Alsof er door die pookbeweging een ‘override’ van de standaard-programmatuur wordt geboden, waardoor de CVT er domweg een trapje bij maakt. Spectaculair, ook vanwege het vrijwel ononderbroken doorloeien van de V6.

Milliseconden

Een andere noviteit in de Lexus is de ‘E-Four’- aandrijving. Anders dan de meeste SUV’s is de RX 450 namelijk a priori voorwielaangedreven. Want vierwielaandrijving heb je niet altijd nodig. Bovendien spaart het natuurlijk energie. De benzine-V6 en de voorin gemonteerde elektromotor nemen de reguliere aandrijving voor hun rekening. Pas wanneer de elektronica omstandigheden waarneemt waarin vierwielaandrijving nodig is, schakelt die binnen millisecondende achterin gemonteerde tweede elektromotor bij voor aandrijving op alle wielen. Daarbij kan het koppel ook nog per wiel worden gevarieerd voor de ideale aandrijving. Dat voelen wij, nu we op een hevig slingerende bergweg zitten en de zaak danig belasten om die aandrijvingsdynamiek te ondergaan. Het stortregent, waardoor het asfalt door bergstof en gruis spekglad is geworden. Opnieuw sensatie, vanwege enerzijds de vermogensontwikkeling en de werking van de CVT, maar ook de nauwkeurige besturing en bovenal de volledige grip en de wegligging. Op hoge snelheden in bochten een duidelijk uit vier hoeken afkomstige aandrijving, zonder ook maar enig bijspringmoment te voelen. Terwijl bij gas minderen en loslaten een serieus ‘afremmen op de motor’ voelbaar is, veroorzaakt door de achterste elektromotor, die in die loze fase stroom opwekten bijlaadt. Het motorremmen over twee assen voelt veilig aan. Vele tientallen kilometers en nog veel meer bochten voelden wij op geen enkel moment dat wij de auto oneigenlijk gebruikten. Slechts een soms oplichtend ESP-lampje…



Groots kleinigheidje

Uiteraard is dergelijke dynamiek bijzaak voor een prestige-SUV als deze Lexus RX 450. Al zegt het natuurlijk ook veel over de basiscapaciteit van de auto. Belangrijker is dat de auto respectievelijk tien (voor de ‘h’ versie) en zelfs elf centimeter (voor de ‘hL’) meer lengte kregen daardoor meer binnenruimte biedt. In onze ‘hL’ is een derde zitrij te vinden. De zetels zijn met leder bekleed en achterinzittenden profiteren van dezelfde TriZone climat en control als die voorin. Volwaardig zitcomfort en de stoelen staan iets hoger dan de tweede zitrij, die op zijn beurt weer iets hoger staat dan de voorstoelen. Natuurlijk om alle inzittenden een prettig uitzicht te bieden bij minder kans op wagenziekte.

Zitplaatsen

Die tweede zitrij met drie zetels is overigens met een hendel vijftien centimeter naar voren en achteren verschuifbaar. De buitenste rugleuningen kunnen naar voren worden geklapt om toegang te bieden tot de achterste zitrij. Omdat je niet altijd die zeven zitplaatsen nodig hebt, maar des te meer een fikse laadvloer, is de achterste zitrij per knopdruk elektrisch neerklapbaar. De interieurambiance is van Oriëntaals raffinement. Puntige dashboardoverkappingen, een brede en naar boven nog bredere, gelaagde middenconsole met bovenop een breed scherm waarop navigatie, audio, entertainment en alle wagensystemen zijn in te stellen en uit te lezen, met tussen de voorstoelen een touchpad. Alles naar goed Japans gebruik snel en scherp reagerend. In onze ‘President’-uitvoering ook een ongehoorde materiaalkeuze en hoeveelheid accessoires en luxesystemen. Waaronder – groots kleinigheidje – het draadloos bijladen van onze iPhone.

Geen nadeel

Het laatste stuk naar Luzern, via heuvelachtige tweebaanswegen en snelweg, bekijken wij het elektrische rijden van de Lexus RX 450hL. Wij toveren het krachtenspel tussen verbrandingsmotor, de twee elektromotoren en de wielen op het scherm tevoorschijn, met percentages, laadtoestanden, vermogensafgifte en verbruikcijfers en zien een intens samenspel. Het grote verschil met andere hybrideauto’s is dat de Lexus RX 450hL geen stekker heeft. Zijn hybrideprincipe is gebaseerd op autonomie, dus het zichzelf bijladen, en de auto bezit derhalve een kleinere en dus lichtere accu. Dat scheelt niet alleen interieurruimte, maar komt ook het wagengewicht en het verbruik ten goede. Een hooguit iets kleinere autonome elektrische actieradius is gezien de voordelen geen nadeel. Integendeel: wij ervoeren richting snelweg, met stop and go traffic in de dorpen en stadjes een toereikend elektrisch voortgaan, waarbij de V6 slechts aansloeg als wij veel gas gaven. Het geen door het direct bijspringen van de elektromotoren qua inspanning sowieso beperkt kon blijven. Op de snelweg iet sdergelijks: bij behoedzaam omspringen met het gas leveren de elektromotoren – en de batterij – een groot aandeel van de aandrijving, terwijl wij op een vlak stuk snelweg bij 120 zelfs even helemaal zónder V6 voortzoefden. Na onze fikse trip gaf de boordcomputer een verbruik van 9,0 l/100 km aan. Volgens collega’s is zelfs 6,5 l/100 km mogelijk. Let wel: een prestige-SUV. Uniek.



Door: David Bakels