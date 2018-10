LEXUS LS 500 AWD President Line: Dubbelgeblazen

Wie in de markt is voor een Lexus LS kan louter kiezen uit zescilinders. Daarvan wordt er één bijgestaan door elektromotoren en een andere haalt zijn extra kracht uit twee turbo’s. Die laatste debuteert nu op de Nederlandse markt. Is hij nog lekkerder dan de hybride?



Downsizing heeft ook de absolute topklasse bereikt. Waar een paar jaar geleden de achtcilinder nog de norm was, kiezen steeds meer fabrikanten voor zes- en zelfs viercilinders. Zo ook Lexus. De vorige LS was leverbaar als LS 600h, waarin een 5,0-liter V8 gecombineerd werd met een serieus krachtige elektromotor, maar nu zijn er enkel zescilinders. Vorig jaar maakten we al uitgebreid kennis met de LS 500h, de hybridevariant dus. Nu is het de beurt aan de nieuwe topmotorisering, de 3,5-liter biturbo V6.



Kracht

Een kleinere motor betekent overigens niet minder kracht, zo hebben we de laatste jaren wel geleerd. Want de 5,0-liter V8 van de LS 600h wist het zelfstandig tot 394 pk te brengen, maar de nieuwe zescilinder gaat al verder. De motor levert 417 pk bij 5.200 toeren per minuut en combineert dat met een enorm koppel van 600 Nm, dat bovendien in een heel breed toerengebied beschikbaar is. Het maakt de ruim 2.200 kilogram zware topsedan vlot: de sprint van 0 naar 100 km/h is in minder dan vijf seconden voltooid, mede dankzij de uitstekende vierwielaandrijving en de tientrapsautomaat. Ga stevig met het gaspedaal om en je wordt bovendien getrakteerd op het fraaie geluid van de zescilinder. Nee, hij klinkt niet zo waanzinnig lekker als de atmosferische 5,0-liter V8 die we kennen uit de LC 500 en de RC F, maar we kennen ook maar weinig moderne motoren die dát geluid evenaren.

Net als altijd leent de Lexus LS zich beter voor ontspannen langeafstandswerk. Ja, hij kan verrassend hard een bocht door en kan zelfs behoorlijk sportief bereden worden, maar het liefst koerst hij op hoge snelheid in alle comfort. We waren bij de introductie al onder de indruk van de LS, maar in combinatie met de twinturbo zescilindermotor is hij misschien nog wel lekkerder. De motor draait bij een snelheid van 130 km/h nog geen 2.000 toeren en is dan ook nagenoeg niet hoorbaar in het interieur. Ondanks dat de auto als President Line standaard op 20 inch grote, verchroomde wielen staat, is de LS toch vooral comfortabel.



Vlaggenschip

De LS 500 AWD President Line is het nieuwe vlaggenschip van Lexus. Aan boord kom je dan ook écht niets tekort. We zitten op prachtig – zij het ietwat besmettelijk – wit semi-anilineleder en luisteren naar de 23 speakers tellende audio-installatie van Mark Levinson, een van de allerbeste geluidsinstallaties die we in een auto hebben gehoord. Voorin hebben we het al goed, achterin is waar je écht wilt zijn in de Lexus LS. De stoelen zijn op gigantisch veel manieren in te stellen en bieden een nog uitgebreidere keuze aan massagestanden. Voorin zijn de massagestoelen meer dan uitstekend, maar uit de achterstoelen wil je liever niet meer opstaan, zo goed zijn ze. Wie het absolute topmodel van de Lexus LS wil, moet daar wel voor betalen. De prijslijst van de LS 500 AWD begint bij 146.495 euro, 29.500 euro meer dan de hybridevariant. Dat zit hem vooral in de BPM, want aangezien deze auto niet profiteert van elektrische ondersteuning is de CO2-uitstoot hoger en daarmee ook de BPM. Voor de President Line moet 179.495 euro afgerekend worden. Een stevig bedrag, maar daarvoor krijg je wel de allerlekkerste LS…

LEXUS LS 500 AWD PRESIDENT LINE

Motor: 3,5 liter V6 twin turbo, 307 kW (417 pk) bij 5.200 tpm, 600 Nm bij 1.600-4.800 tpm

3,5 liter V6 twin turbo, 307 kW (417 pk) bij 5.200 tpm, 600 Nm bij 1.600-4.800 tpm Transmissie: 10-trapsautomaat, vierwielaandrijving

10-trapsautomaat, vierwielaandrijving L x B x H in cm: 524 x 190 x 146

524 x 190 x 146 Wielbasis in cm: 313

313 Gewicht in kg: 2.240

2.240 0-100 in sec.: 4,9

4,9 Top in km/h: 250

250 Verbr. in l/100 km: 9,9

9,9 CO2-uitstoot in g/km: 225

225 Prijs in euro: 179.495

Door: Wouter Spanjaart