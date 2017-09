Jaguar F-Type 2.0: Verrassend fijne instapper

Je zou het van een ‘power machine’ als de Jaguar F-Type misschien niet direct verwachten, maar de nieuwe instapversie met tweeliter turbomotor is een verrassend fijne sportauto.

Vier jaar geleden kwamen we zwaar onder de indruk terug van de introductie van de Jaguar F-Type. Vooral de fabelachtig fijne en opzwepend klinkende vijfliter V8 met bijna 500 pk had ons hart gestolen. Met enige reserve stappen we daarom nu in Noorwegen in de nieuwe instapversie van de F-Type met ‘slechts’ een tweeliter viercilinder turbomotor. Maar binnen enkele honderden meters is alle twijfel verdwenen.



Ingenium

Die nieuwe tweeliter turbomotor is er een uit de reeks Ingenium-viercilindermotoren die Jaguar Land Rover heeft ontwikkeld voor de kleinere modellen van beide merken. Maar je blijkt die krachtbron dus ook prima te kunnen ‘oppompen’ voor grotere en sportievere modellen. In de F-Type levert de motor 300 pk en 400 Nm koppel reeds bij 1.500 toeren. Elk stukje aarzeling dat de motor mogelijk met een handgeschakelde zesversnellingsbak zou kunnen vertonen, ontbreekt doordat ook deze F-Type is voorzien van de uitmuntende achttrapsautomaat, die zonder trekkrachtonderbreking schakelt.





De motorisch gedownsizede F-Type sprint met dit pakket in 5,7 seconden van 0 naar 100 km/h, nog geen halve seconde trager dan de 340 pk leverende V6-compressormotor die voorheen als basisversie te boek stond. En de topsnelheid ligt met 250 km/h slechts 10 km/h lager dan die van de V6. Dat verschil is in de praktijk eveneens te verwaarlozen.



Scherper insturen

De F-Type 2.0 weegt 52 kilogram minder dan de zespitter. Een belangrijk verschil, want deze kilo’s zijn verdwenen boven de vooras, zodat de gewichtsbalans nog gunstiger is en de F-Type 2.0 net iets scherper instuurt dan de zescilinders. Het is minstens zo’n lekkere gooi-en-smijt-sportauto als de andere F-Types.

Tot slot kunnen we audiofreaks die kicken op het waanzinnig fraaie uitlaatgeluid van Jaguars sportauto geruststellen: hoe de ingenieurs het voor elkaar hebben gekregen, is ons een raadsel, maar ook de vierpitter klinkt fantastisch ruig, met af en toe zo’n heerlijk ‘blaffende’ uitlaat bij het afremmen op de motor.

De iets minder krachtige tweeliter turbomotor maakt de Jaguar F-Type dus geen haartje minder aantrekkelijk. De auto is door de scherpe prijs van de nieuwe basisversie – dik 70 mille – juist voor veel meer autoliefhebbers interessant geworden.

Door: Mario Vos

Fotografie: Jaguar Land Rover