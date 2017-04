Wie van auto’s houdt, houdt van FIAT’s. De ascetische, misschien zelfs wel intellectueel te noemen benadering van het bouwen van auto’s. Klein tot compact, minimalistisch, intussen intelligent, en daardoor maximaal karaktervol. FIAT’s beroerden aldus ieders hart en vormden maar al te vaak ook de archetypen van het – ieders – automobilisme. Welaan: dit waarachtige ‘FIAT-gevoel’ bracht onlangs ook de nieuwe FIAT Tipo Hatchback bij ons teweeg.

Net zo goed intellectueel is ook het gegeven, dat FIAT er in het voor de Europese markt zo belangrijke C-segment, de zogenaamde ‘compacte middenklasse’ waarin de Italianen voorheen goede zaken deden met de Bravo en de latere Tipo, voor koos om even een tijdje onzichtbaar te zijn. Om pas enkele maanden geleden – najaar 2016 – opeens een geheel nieuwe FIAT Tipo te introduceren. Eentje die in bovengenoemde zin echter wel meteen helemaal raak is.



No-nonsense

Want de nieuwe Tipo straalt met zijn rechte en sobere lijnen een no-nonsense soort aantrekkelijkheid uit. Hij lijkt ook nergens op. En dat is ook leuk. Hoewel zijn neuspartij, met smalle koplampunits, brede en horizontaal geperforeerde radiatormuil en onder de bumper geplaatste luchthappers warempel wel weer aan de sedanmodellen uit de jaren zestig en zeventig doet denken. We weten het zeker: een historisch verantwoorde knipoog van de designers. Sowieso vinden we een hatchback met zijn niet al te ver doorgetrokken dakpartij ten gunste van een gestileerde achterklep een lekker universeel soort carrosserievorm. Laten we de nieuwe FIAT Tipo Hatchback daarom verder een kloeke compact noemen.



Ruim

Ingestapt zijnde, zittende in sterk geprononceerde stoelen, valt de grote breedteruimte in de Tipo op. Ruim. Ruimte. Beweging. En overal slimme opbergvakjes en luikjes. Die indruk van volume is er ook als je achter je kijkt, want in het achtercompartiment net zo goed een ruimtebeeld. Hoogte, vooral. De instrumentatie is naar goed en oud gebruik opnieuw minimalistisch. Al verraadt die in deze 2017-uitvoering wel dat er onder die weinige bedieningen toch maximale mogelijkheden verborgen liggen. Voor de neus van de bestuurder een liggende ovaal met daarin alle motormeters maar daarnaast, op het midden van het dashboard, dan dat grote en rechtop staande 7-inch beeldscherm voor touch- and swipe instellingen en aflezingen van alle multimedia- en GPS-functies. De middenconsole-zelf bevat slechts die mooie, robuuste pook voor de al even manuele 6-bak.



Levendig

We rijden overigens in de FIAT Tipo Hatchback met 120 pk sterke 1,4 liter T-Jet zestienkleps benzinemotor. In alles is direct een lichte en moeiteloze soort van bedieningen, rijden en rollen voelbaar. De 120 pk’s en vooral 215 Newtonmeters koppel van de turbo-viercilinder hebben via de klik-klak te schakelen zesbak geen enkele moeite met de 1.120 kilo’s wagengewicht en maken de Tipo tot een kwieke en levendige-, maar evengoed ook tot een lui te berijden auto. Het doet je eens temeer beseffen dat modern compacte automobielen met dito moderne viercilinder benzinemotoren echt alles zijn – kunnen zijn – dat je maar van ze verlangen kunt. En dat dan – over ‘modern’ gesproken – bij een volgens opgaaf minimaal verbruik en dito lage uitstoot.

De Tipo is er sinds dit voorjaar ook als stationcar. En het motorengamma bestaat inmiddels uit zes varianten: drie benzinemotoren en drie diesels.

Door: David Bakels

Beeld: FIAT Nederland

FIAT TIPO HATCHBACK 1,4 liter T-Jet 16V

Motor

Voorin dwarsgeplaatste 4-cilinder DOHC-benzinemotor met turbocompressie

120 pk/88 kW bij 5.000 tpm, 215 Nm bij 2.500 tpm

L x B x H in cm

437 x 179 x 150

Gewicht in kg

1.125 (leeg)

Prijzen in euro’s

Vanaf 19.995