DS 7 Crossback: Comeback van comfort

Ronderecords op de Nürburgring zal hij niet verbreken. Ook is de DS 7 Crossback niet de snelst sprintende SUV. De Fransen hebben het licht gezien en zetten – eindelijk – weer in waar ze járen geleden zo goed in waren: comfort.

Er komt een zware last op de schouders van de gloednieuwe DS 7 Crossback te liggen. Niet alleen moet het net gelanceerde vlaggenschip van DS het uithangbord van het nog verse merk worden, hij moet ook nieuwe kopers aanspreken. En óók nog eens trouwe Citroën-rijders overtuigen om de double chevron te verruilen voor DS. Een wereldklus. Aan de verpakking zal het in elk geval niet liggen. Volgens DS Automobiles, zoals het merk officieel heet, is dit een crossover voor het C-segment. Laat dat nu net het segment zijn waarin de verkopen de afgelopen jaren haast astronomisch zijn gestegen. Met zijn lengte van 4,57 meter behoort deze Crossback tot de grotere in zijn klasse, zoals het hoort met een topmodel van een merk. Toch is hij ook weer niet zó groot dat je er in de binnenstad niet mee uit de voeten kunt. Hij oogt, mede door zijn indrukwekkende voorzijde, behoorlijk imposant, al vinden wij hem persoonlijk niet heel Frans. Het had nog net wel iets excentrieker, iets uitgesprokener gemogen. Wat niet wegneemt dat het ontwerp van Ivo Groen buitengewoon fraai is en ook niemand voor het hoofd zal stoten.



TRAKTATIE

Vanbuiten mag het dan vooral een allemansvriend zijn, vanbinnen hebben de Fransen zich uitgeleefd. Stap in en je wordt getrakteerd op prachtige materialen, die ook nog eens ontzettend fraai verwerkt zijn. Stiksels in diamantpatroon, een hoeveelheid leer die je normaal alleen in de hogere segmenten tegenkomt en metalen schakelaars voor de raambediening; het is allemaal ontzettend mooi en voelt ook nog eens allemaal hartstikke goed aan. Eigenlijk zoals het hoort bij een luxemerk. Met een druk op de startknop, komt de 2,0-liter viercilinder dieselmotor tot leven, maar onze aandacht wordt getrokken door een kleine klok die net boven de startknop plotseling begint te bewegen. Toegegeven, het is een ‘gimmick’, een snufje, maar het zorgt er wel voor dat het geheel net wat luxueuzer aanvoelt. Het is overigens echt niet alleen maar show, de DS 7 Crossback zit ook écht vol met de allerlaatste techniek die moedermaatschappij PSA te bieden heeft. Hij is voorzien van een volledig digitaal instrumentarium, dat geheel naar smaak is in te stellen. Ook zet DS de eerste stap richting semi-autonoom rijden met DS Connected Pilot, in principe een uitgebreide combinatie van actieve rijbaanassistentie met adaptieve cruisecontrol. Iets minder technisch: de auto kan zelfstandig binnen de rijbaan blijven en ook keurig afstand bewaren tot de auto voor u, zelfs tot stilstand. De auto houdt door middel van twee sensoren zelfs in de gaten of u wel oplet achter het stuur en kan vermoeidheid en verstrooidheid waarnemen. Ook als de auto het van u overneemt, is oplettendheid namelijk nog altijd hard nodig in het verkeer. Toch is één techniek echt belangrijk in deze nieuwe DS: Active Scan Suspension. Via een camera en sensors analyseert de auto het wegdek nauwkeurig en stemt vervolgens de demping erop af. Het klinkt misschien als een hoop gedoe, maar werkt – net als alle andere systemen waarvan de auto is voorzien – werkelijk: enorm goed.



SCANNEN

Van ‘zweven’ zoals in de DS’en van weleer is geen sprake, maar de DS 7 Crossback komt in elk geval weer serieus in de buurt. De techniek die het wegdek ‘scant’, werkt het beste tussen de 50 en 100 km/h, maar ook boven die snelheid blijft de DS aangenaam comfortabel. Nu beschikt de auto behalve over de stand ‘Comfort’ ook over een ‘Sport’-stand, maar die had DS wat ons betreft achterwege mogen laten. Niet alleen worden de dempers straffer, maar er komt ook een kunstmatig ‘sportief’ motorgeluid door de speakers de cabine in. Nergens voor nodig en gelukkig verstopt achter een knop. Dat er voorin een dieselmotor zit, valt alleen op tijdens stevig accelereren. Bij constante snelheid laat de viercilinder nauwelijks van zich horen en is het sowieso aangenaam stil in het interieur. De testauto is voorzien van extra geluidwerende zijruiten (à raison de 500 euro) en die bewijzen zeker hun waarde tijdens de testperiode. Nog een teken dat DS zich wil neerzetten als premiummerk is de keuze voor het Franse Focal als audiopartner. Voor een meerprijs van 1.000 euro is een prachtig klinkend hifi-systeem gemonteerd, dat ook weer klinkt alsof het thuishoort in een hoger segment.



AANKLEDEN

Al dat moois heeft natuurlijk een prijs. De DS 7 Crossback verlaat de showroom voor minimaal 43.190 euro. Dan krijgt u hem met een 1,5-liter dieselmotor met 130 pk en moet u zelf schakelen. De versie waarin wij rijden, de BlueHDi 180 Automatic, kost minimaal 54.490 euro en ook dan kunt u nog behoorlijk wat uitgeven aan opties. Iets wat de importeur ook heeft gedaan voor de testauto, voor de som van maar liefst 19.990 euro. Dan zit er ook werkelijk álles op de auto, inclusief het hoogste aankledingsniveau ‘Opera’, dat alleen al goed is voor 6.660 euro meerprijs en wel heel veel nappaleder toevoegt. Zo bont hoeft u het niet te maken, maar reken op een bedrag van 60.000 tot 65.000 euro voor een heel fraai uitgerust exemplaar met of deze prettige 180 pk sterke dieselmotor, of onze keuze: de 225 pk sterke 1.6 benzinemotor. Beide standaard voorzien van een fijn schakelende achttrapsautomaat.



Het koopje van de eeuw is het misschien niet, maar eigenlijk hoeft dat ook helemaal niet gezien de luxe en het afwerkingsniveau dat er tegenover staat. Feit is dat de Fransen een interessant alternatief voor de gevestigde orde bieden, een alternatief waarbij het bovendien niet draait om de maximale sportiviteit, maar om rust en comfort. Iets wat de wereld heel goed kan gebruiken.

Door: Wouter Spanjaart

DS 7 CROSSBACK BE CHIC OPERA

Motor: 2,0-liter direct ingespoten dieselmotor, 130 kW (180 pk) bij 4.000 t.p.m., 400 Nm bij 2.000 t.p.m.

Transmissie: 8-trapsautomaat, voorwielaandrijving

L x B x H in cm: 457 x 191 x 163

Wielbasis in cm: 274

Gewicht in kg: 1.535

0-100 in sec. 9,4

Top in km/h: 215

Verbr. in l/100 km: 4,9

CO2-uitstoot in g/km: 128

Prijs in euro: 74.480