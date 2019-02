Cupra Ateca: Vliegende start

Met koperaccenten, een imponerend uiterlijk en een 300 pk sterke motor is de Ateca het eerste model van Seats sportieve submerk Cupra. Doel: sportief rijdende papa’s en mama’s verleiden.

Het eerste model van Cupra als zelfstandig merk is een extra snelle uitvoering van de Ateca, waarmee het Spaanse merk sportieve gezinshoofden uit hun grijze people movers wil trekken. De auto deelt zijn bodemsectie met de Volkswagen Tiguan, maar hij is wel dertien centimeter korter. Het idee voor een rappe gezinsauto is niet nieuw. In de loop der jaren hebben enkele fabrikanten een poging gewaagd. De bekendste is Opel, dat in de jaren negentig de Zafira OPC aanbood: een 240 pk sterke MPV voor mannen die wilden laten zien dat ze weliswaar een gezin hadden, maar toch niet saai en burgerlijk waren. Een groot succes werd de Zafira OPC niet, maar wellicht heeft het concept in cross-over-vorm meer kans van slagen. Zeker is wel dat de Cupra met zijn koperkleurige wielen, honingraatgrille, vier verchroomde uitlaatpijpen en dakspoiler best indrukwekkend oogt. Of de keuze voor koperkleurige details geslaagd is, moet ieder voor zich bepalen. Hetzelfde geldt voor het Cupra-logo, dat een beetje oogt als een uitgezakte tribal tattoo. Maar wie achter een Cupra Ateca rijdt, ziet wel dat dit geen standaard cross-over is.

Launch Control

Het zijn geen loze dreigementen, die oorlogskleuren. Want de 2.0 TSI turbo-benzinemotor levert 300 pk vermogen en een trekkracht van 400 Nm. Daarmee accelereert de super-Seat in 5,2 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 247 km/h. De krachtbron is niet nieuw, het is een Volkswagen-motor die met gelijksoortig vermogen ook in andere snelle producten van de Volkswagen-groep te vinden is.

Het interieur kent ook een aantal sportieve details, zoals alcantara sportstoelen, sportieve instellingen van de zogenoemde virtual cockpit en de vele Cupra-logo’s. Koperkleurige stiksels, koolstofvezel details – bijvoorbeeld op de contactsleutel – en zilverkleurige of hoogglans zwarte lijsten rondom de ventilatieroosters maken het geheel af. En dan is er nog de ronde selectieknop in de middenconsole, waarop een aantal instellingen van onderstel, besturing en aandrijflijn kan worden veranderd. Er is zelfs launch control, voor papa’s die na het boodschappen doen snel thuis willen zijn.

Bergweg

Voor een eerste model van een sportief submerk mist de Cupra Ateca een beetje beleving. Het motorgeluid klinkt niet bijzonder spectaculair en ook bij het overschakelen van de DSG-bak is geen sportieve grom te horen – iets wat bij andere sportieve modellen onder de VW-vlag wel het geval is. Met zijn gewicht van 1.615 kilo is het geen lichtgewicht. In de praktijk merk je daar gelukkig weinig van. Op een door Seat afgezette bergweg mochten we ‘los’ en daar bleek dat de overhelneiging van deze Cupra alleszins meevalt. De turbomotor zorgt ervoor dat de Ateca vele kilo’s minder zwaar lijkt dan je op basis van zijn gewicht zou vermoeden. De besturing voelt – zeker met de selectieknop op standje ‘Cupra’ – lekker direct en nauwkeurig aan. Belangrijker nog is het feit dat je je enorm veilig voelt in deze performance-cross-over. Dankzij de permanente vierwielaandrijving is de auto met geen mogelijkheid van de wijs te brengen. Als de carrosserie neigt tot over- of onderstuur, dan houden elektronische beschermengelen de auto en zijn inzittenden in het veilige spoor. In het terrein heeft deze auto niets te zoeken. Het is feitelijk meer een MPV met SUV-looks dan een 4×4 die zich ook op de openbare weg thuis voelt.

Playstation

Onder normale omstandigheden is de Cupra Ateca vooral een makkelijk te rijden cross-over met een sportief, maar nooit vermoeiend hard onderstel en meer dan genoeg vermogen. Kritiekpunt is de abrupte reactie op het gaspedaal, waardoor het bij modale snelheden soms lastig is om soepel een tandje sneller te rijden. En we hadden ook graag gezien dat de flippers achter het stuur een iets fermere klik bij het schakelen zouden laten voelen, in plaats van het artificiële gevoel alsof je achter een Playstation-stuur zit.

De Cupra Ateca heeft volgens zijn bazen geen concurrentie en dat klopt aardig. Want het Spaanse merk biedt op dit moment als enige een relatief betaalbare snelle cross-over waarmee je als sportief gezinshoofd enigszins aan je dagelijkse racebehoeften kunt voldoen. De Cupra Ateca is te koop voor prijzen vanaf 57.950 euro.

Door: Erik Kouwenhoven