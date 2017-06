Bij BMW’s modelvernieuwing volgt op de Sedan-variant steeds sneller de Touring. In het geval van de 5 Serie is het inmiddels alweer de vijfde generatie Touring. Maar anders dan je misschien zou verwachten is het niet zomaar een tot combi verbouwd pontonmodel.



Het is een succesverhaal, dat van de 5 Serie Touring. Nadat BMW de 3 Serie tot ‘lifestyle’ stationwagen omtoverde – oorspronkelijk overigens een knutselwerkje van een van de ingenieurs, waarvan de directie niets wist – volgde in 1991 de combi van de 5 Serie. Niet met een mega-laadruim, maar wel veel makkelijker te beladen dan een sedan en met een sportief-modieus design.

Scherpe vouwen over de flanken spelen met de lichtval

Dat design evolueerde verder en is bij de nieuwste 5 Serie Touring bijna tot in de perfectie uitgevoerd. In het brede, lage front sluiten koplampen en nog weer grotere nieren nu op elkaar aan. De scherpe vouwen over de flanken spelen met de lichtval, de ventilatiegleuven in de voorspatborden suggereren sportiviteit.

Des te verrassender is het dat je in het interieur inmiddels de zee van ruimte aantreft die je eigenlijk alleen in een hoekige utiliteitscombi zou verwachten. Na het elektrisch – optioneel handsfree – openen van de achterklep, waarbij het afdekzeiltje elektrisch omhoog gaat, vind je een bagagevolume van liefst 570 liter.

Als je de rugleuning van de achterbank – ook standaard elektrisch – platlegt, is er zelfs 1.700 liter beschikbaar voor bagage. Die lading mag bovendien best wat wegen, want er kan nu 720 kilogram verstouwd worden, 120 kilo meer dan voorheen. Hetgeen trouwens grotendeels te danken is aan de niveauregelende luchtvering achter die de koets mooi vlak houdt en tegelijk het comfort sterk bevordert.



Vinger aan het stuur

De nieuwe 5 Serie Touring is dus niet alleen gezegend met een elegant-dynamische koetswerk – wij vinden hem de mooiste 5 Serie in tijden – maar ook opvallend ruim. Dat valt mede te verklaren uit de inmiddels tot bijna vijf meter uitgegroeide lengte en krap drie meter wielbasis. Des te meer indruk maakt de gewichtsreductie van 100 kg, zeker gezien de alsmaar toenemende uitrusting met rijassistentie- en connectiviteitsystemen.

Hij is met duivelse snelheden over Beierse Landstraßen te jagen

Dat daarop bij de persconferentie mede de nadruk ligt, mag niet meer verwonderen. Autonoom rijden komt in stapjes immers sneller dichterbij, ook al ligt de finish verder weg dan de industrie ons wil doen geloven. Tijdens onze testrit reden we zeker tien minuten op de snelweg snelweg – inclusief file en wegversmallingen – zonder gas of rem aan te raken en met slechts één vinger aan het stuur (helemaal loslaten mag maar heel even).



Dat valt natuurlijk allemaal niet meer onder de aloude BMW-slogan ‘Freude am Fahren’. In het geval van de nieuwe 5 Touring past het dringende advies juist om zelf te sturen. Zeker in de530d xDrive waarmee we als eerste kennismaken, een bijna perfecte combinatie van comfort en sportiviteit. Hij trekt desgewenst de straatkeien uit de grond tijdens zijn 5,6 tellen durende honderdsprint, is in de sportstand met duivelse snelheden over Beierse Landstraßen te jagen, maar blijft niettemin comfortabel veren en dempen. ‘Hut ab’ zeggen ze dan bij onze Oosterburen: petje af.

Je voelt op smallere weggetjes natuurlijk wel dat het een grote auto is, maar zijn bescheiden gewicht maakt hem opvallend lichtvoetig en de ook de meesturende achterwielen doen een duit in het zakje. Ze stabiliseren richtingveranderingen op hoge snelheden, maar maken de draaicirkel kleiner op lage snelheden door dan juist tegen te sturen.



xDrive is welkom

De 265 pk sterke drieliter dieselmotor van de 530d is gelukkig nog een lekkere zescilinder. Bij de benzinemotoren is de 530i namelijk gekrompen tot een tweeliter vierpitter en pompen twee turbo’s hem weer op tot het krachtniveau van een drieliter. Als dat downsizen zo doorgaat heb je straks meer turbo’s dan cilinders aan boord.

De 530d ontspringt die dans nog en heeft dus een mooie zes-in-lijn met 620 Nm aan koppel. En met zoveel kracht is de xDrive vierwielaandrijving welkom, vooral bij het uitaccelereren van bochten. Er wordt geen Newtonnetje omgezet in blauwe bandenrook en de 530d xDrive volgt de opgelegde koers als aan een touwtje.

We reden ook een stukje met de veel bescheidener 520d Touring met 190 pk tweeliter turbodiesel. Hij heeft twee tellen meer nodig om van 0 naar 100 km/h te sprinten en is op hogere snelheden merkbaar minder vlot, maar mag dan nog altijd tot de vlotte verkeersdeelnemers worden gerekend. Als enige versie is hij er standaard met handgeschakelde zesversnellingsbak, maar wij reden hem met de optionele (en voortreffelijke) achttraps automaat, die op alle andere 5 Serie-modellen standaard is.

Andere versies van de 5 Serie Touring zijn de 540i xDrive en de 520i sDrive, terwijl er later deze zomer nog meer diesels komen. Een 530e iPerformance plug-in hybride is niet gepland voor de Touring.

Door: Mario Vos

Fotografie: Wolfgang Groeger-Meier