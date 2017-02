BMW’s 5 Serie is de belangrijkste BMW van allemaal. Brug tussen de sedans waarmee het merk furore maakte en de echte prestigeauto’s waaraan BMW zijn premium imago dankt. De 5 Serie belichaamt sinds 1972 beide categorieën. Acht miljoen stuks zijn er over zes modelgeneraties verkocht. Een record. En nu dan de nieuwe generatie. In en rond het Portugese Lissabon een eerste kennismaking.

In het Penha Longa Hotel in Sintra, nabij Lissabon, een persconferentie als een estafetterace. De ene BMW-manager na de andere technisch-specialist getuigt gepassioneerd van alle nieuwe technieken aan boord van de nieuweling. Een groot deel daarvan tot voor kort volstrekt branchevreemd. Zo bezit de nieuwe 5 Serie een allesomvattende Human Machine Interface voor de intiemste gecomputeriseerde interacties tussen mens en machine. Touch-, swipe-, voice-, en nu ook gesture controlled. Gebarentaal, kortom. En wel ten behoeve van connected driving voor online mulitimediale communicatie, al of niet via satelliet, desnoods dankzij een WLAN-hotspot voor 10 appendages, en voorts voor alle soorten mobile services. Terwijl video- en radartechnieken in deze BMW de mens zelfs qua rijden min of meer blijken te kunnen vervangen. Met als summum een Autonomous Driving System met rijmodussen als Steering-, Lane Keeping- en zelfs Lane Departure Assistants; deze laatste functie is er voor zelfstandig inhalen. In een moeite door biedt die techniek ook nog Active Side Collision Protection, Crossing Traffic Warning, Crossroads Warning en Wrong Way Warning. “Op weg naar volledige autonomie”. Al met al het besef dat een moderne automobiel weliswaar nog een chassis, koets en motor heeft, maar dat hij veel meer moet kunnen dan alleen rijden. Namelijk een ‘leefding’ zijn. Werkplek. Verbindingspunt. Service-omgeving. Service-unit. Die zichzelf door middel van de Display Key desnoods ook per knopdruk wegparkeert.

Vierwielaandrijving, vierwielbesturing

Gelukkig was er ook genoeg te melden over de hardware van de nieuwe 5. Bijvoorbeeld dat de carrosserie nu geheel uit aluminium plaatwerk bestaat, waardoor de auto 100 kilo minder weegt ondanks de met 36 millimeter toegenomen lengte. Extra lengte die voor meer beenruimte achterin (+10 mm) zorgt, terwijl het interieur ruimtelijker kon worden ingericht. Er blijkt zelfs ook nog sprake van een heel nieuw chassis te zijn, met een voorwielophanging met dubbele draagarmen en een achterwielophanging met vijfvoudige afhanging. De vierwielaangedreven xDrive-uitvoeringen zijn mede daardoor uit te rusten met Integral Active Steering, oftewel meesturende achterwielen. Uw nieuwe 5 Serie dan dus op alle wielen sturend en aandrijvend! Qua krachtbronnen een tweetal nieuwe viercilinder-lijnmotoren: een benzine- en een dieselversie. En ook zijn er twee nieuwe zescilinders, net zo goed lijnmotoren; eveneens in benzine- dan wel dieseluitvoering. Alles uiteraard met turbocompressie.

Actieve louvres

Naast het hotel twee rijen testauto’s in slagorde. Aan de ene kant 540i’s met lijnzes-benzinemotor; aan de andere kant 530d’s met lijnzes-dieselmotoren. Aanvankelijk weet je trouwens niet wat je ziet. Zijn het extra dikke 3 Series van de organisatie? Pas in tweede instantie zijn ze als 5 Series te determineren vanwege de bredere nieren in de neuspartij en dikkere omrandingen daarvan, waar de brede LED-koplampen nu helemaal op aansluiten. Ook zijn er verticale uitstroomopeningen achter de voorste wielkasten te zien. Nog even over die nieren: die bevatten actieve louvres, die zich al naar gelang koel- of aanzuigbehoefte openen of sluiten. In combinatie met de in de totale vormgeving ver doorgevoerde aero-filosofie bezit de nieuwe 5 Serie een record-lage CW-waarde van 0,22.

Diepe gasstanden

We stappen eerst in de 340 pk sterke 540i. Met lijnzes-benzinemotor de waarachtige 5 Serie. Om die reden kiezen we ook voor pure achterwielaandrijving. Via stukken snelweg naar de heuvels. Het schitterende huilen van de zespitter, zijn nitro-achtige reactie op elk gascommando, de niet aflatende fascinatie voor de manier waarop de Steptronic 8-bak door zijn verzetten vliegt. Zij het automatisch, dan wel flipperend. Wat anders kun je van een sportlimousine als deze nieuwe BMW 540i zeggen, dan dat hij rijdt en voelt als een… sportlimousine? Die wanneer er domweg keurig wordt voortgegaan ook een magistraal soort luxesensatie biedt. Er is overigens inderdaad een groter ruimtegevoel in de cabine, ook in de breedte, dit dankzij dieper uitgesneden portierbekledingen, en ook omdat de middenconsole meer naar de bestuurder gedraaid staat. In de heuvels vanwege smalle bochtenwegen Targa Florio-achtige testomstandigheden. Waar de 540i eens temeer uitblinkt door de – in positieve zin – volstrekt ongepaste manier waarop hij het moordende aantal bochten onder zeer diepe gasstanden pareert. Dankzij de actieve besturing is er aldoor een prachtig soort progressiviteit en dus precisie voorhanden, terwijl tegelijkertijd de ophanging op wonderbaarlijke wijze het vermogen in rotsvaste snelheden omzet. Dankzij net zo goed de computed werkingen der actieve stabilisatoren. Ja: een fenomeen, deze 5 Serie.

Zo snel als de remmen

Het tweede deel van de testloop kiezen we voor de 530d. Nu wel degelijk met xDrive. Diesel en vierwielaandrijving: de werkcombinatie. Zou je denken. Maar het is al meteen de vergruizende, vermorzelende kracht van 620 laagtoerige Newtonmeters, ook weer opgedeeld in acht supersnel geschakelde verzetten, die verbluft en nu zelfs verbijstert. Ongenadig, wat een kracht! Warempel blij met vierwielaandrijving vanwege anders welzeker wielspin op vier wielen. Zo hard trekt het blok eraan. En ja: vier aangedreven wielen zorgen niet alleen voor nog meer griprijke bochtensnelheden, maar bij gas los ook voor vier motorremmende wielen. De eigenlijke remmen worden dus minder aangesproken, tenzij voor extra en eens temeer ongelooflijke remkracht. Liefhebbers onder elkaar: een auto is zo snel als zijn remmen. De testauto was bovendien ook nog voorzien van eerdergenoemde meesturende achterwielen, waardoor ook nog een zeldzaam fraai aansnijden en insturen voelbaar was. De denkbeeldige Targa Florio-overwinnaar, deze oliegestookte BMW. Hoewel dus ook een ideale werkmachine.

Opgelucht

Tot slot onze bevindingen met het toch groots aangekondigde Autonomous Driving System. We probeerden het tijdens de verschillende stukken autosnelweg intensief uit. Concentreerden ons vooralsnog op de – zeg maar – ‘handsfree’-functie van de Steering Assistant en de Lane Departure Assistant met zijn inhaalfunctie, maar concludeerden dat de techniek geenszins de onbekommerdheid biedt die je verwacht. Het met losse handen rijden bleek alleen dan mogelijk wanneer nauwelijks overig verkeer, wordt in drukker verkeer al snel door dashboardsignalen afgeraden, blijkt zelfs niet eens mogelijk, terwijl de camera’s van de BMW minder duidelijke wegmarkeringen, zoals andersoortige- of versleten belijningen of onderbrekingen in vangrails, daar in Portugal, niet herkenden. En we alsnog het stuur opgelucht zelf ter hand namen. Iets dat je ook wilt, in een BMW 5 Serie.



Showroom

De nieuwe BMW 5 Serie is sinds 11 februari in vier uitvoeringen leverbaar in ons land. Te weten als 530i/530iX en 520d/520d xDrive met respectievelijk viercilinder benzine- en dieselmotoren. En als 540i/540i xDrive en 530d/530d xDrive met respectievelijk benzine- en dieselzescilinders. Medio 2017 volgen de 550i met V8-benzinemotor (462 pk) en een speciale M-Performance Diesel. Ook een echte M5 staat weer op de rol. Prijzen vanaf 55.290.

DOOR: DAVID BAKELS