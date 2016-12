De Audi RS 3 een hot hatch noemen is zoiets als beweren dat wereldkampioen 100 meter sprint Usain Bolt best wel kan rennen.

Je ziet ze vrijwel overal: Audi’s A3. En in ieders handen. Geen wonder: een niet echt grote, maar ook zeker niet kleine auto, met vijf deuren reuze handig en voorts keus uit alle soorten motoren. Een 1.0 benzine-driecilinder, een paar turbodiesels, een aardgasvariant en zelfs de e-tron. Een jaar of drie geleden werd de weg naar boven ingezet met een vierdeurs ‘Limousine’ en een Cabriolet. Mooie uitbreidingen, maar de veruit meest begerenswaardige variant is degene met RS-badge. Achter diens grote grille en flankerende koelluiken een 2.5 TFSI vijfcilindermotor die liefst 367 pk en 465 Nm via de Quattro AWD richting aarde stuurt. Zijn gortdroge, maar keiharde vijfcilinder-sound goed voor alle soorten – terechte – associaties met de Sport Quattro van weleer die elders in deze editie wordt bejubeld.

Engine of the Year

À propos vijfcilinder: deze krachtbron maakte in de jaren tachtig furore in Internationale rally’s en is sindsdien iconisch voor de merkidentiteit van Audi. Hoewel in deze tijd van collectieve milieuobsessie wel valt te vrezen dat hij binnen afzienbare tijd moet worden geofferd op het groen-altaar. De laatste der Mohikanen dus? Dat weigeren we – tegen beter weten in – toe te geven. Ook putten we hoop uit het feit dat nog onlangs het topmodel van de TT-reeks met dit blok werd uitgerust; nu zelfs 400 pk en 480 Nm sterk. Bovendien: eerder dit jaar won deze motor opnieuw de titel Engine of the Year in zijn categorie; een predicaat dat hij al vanaf 2010 jaarlijks kreeg toegekend. Geen enkele motor die dat ooit presteerde.



Knallen en rochelen

De 2.5 TFSI is dan ook dé attractie in de RS 3. Zijn vermogen is even indrukwekkend, als door de naadloos schakelende DSG-bak spectaculair bruikbaar. Tot op zeer, zeer hoge snelheden. De ononderbroken krachtsexplosies verstoren grip en wegligging geen moment, waardoor er – natuurlijk ook dankzij de vierwielaandrijving – absurde bochtensnelheden mogelijk zijn. En blijven. Gangwissels die op-, dan wel terugschakelend gepaard gaan met alle soorten tussengasstoten, geknal, gerochel en zelfs spetterregens uit beide ovale uitlaatpijpen. Dat komt de snelheidsbeleving natuurlijk extra ten goede, waardoor de RS 3 al met al een waardige – laatste? – nakomeling van de oude Sport-Quattro is. Zij het zonder diens potentieel gevaarlijke koppelkromme die zich bij 4.000 tpm in alle hevigheid opbouwde en die een zeer specifiek bespelen van stuur, de vijfbak en de koppeling vergde. Dat is bij deze Audi RS3 Hatchback allemaal totaal anders. Gas op de plank en voluit vertrouwen op de door alle elektronica aangestuurde techniek die Audi als geen ander merk in de loop der decennia perfectioneerde. En die juist bij een relatief kleine auto als de RS 3 van groot nut en belang is vanwege de heviger reacties van onderstel en koetswerk op de ontketende krachten. De RS 3 is wat je noemt dus een ‘moderne’ sportwagen. Een auto die dus ook een moderne wagenbeheersing vergt.



Begeerte

Voor de bestuurder die op zoek is naar de ultieme adrenalinekick kan alle elektronica ook worden uitgezet. Om dan het vermogen ongefilterd in te zetten in een poging het RS 3-onderstel en misschien zichzelf op te jagen. En te ontdekken dat deze Hot Hatch juist prachtig beheerst en gecontroleerd kan driften. En zelfs over vier wielen sliden. Vergeten wij niet: 367 pk’s zijn ontzettend veel pk’s! Tien jaar geleden alleen in de allerduurste superexoten te vinden. Zelfs de kampioens-Quattro van weleer had 61 paarden minder. Zijn WRC-prestaties daarmee binnen het bereik van iedereen gekomen? In zekere zin dus wel. De RS 3 is een auto die je vooral als liefhebber en kenner koopt. Om pas daarna te denken aan het uiteenlopende pakket van overige taken waarvoor hij kan worden ingezet. Steeds meer fabrikanten proberen iets dergelijks aan te bieden, maar geen ervan bereikt daarbij de begerenswaardigheid en dus begeerte die deze RS 3 met zijn gelauwerde krachtbron wel opwekt. Grijp uw kans!

Door: Natan Tazelaar