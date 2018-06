Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: kampioen van de groene hel

Als het groene klavertjevier – de Quadrifoglio – op de voorspatborden van een Alfa Romeo prijkt, dan weten de liefhebbers voldoende: hier staat een supersportieve topversie, getuned voor de hoogste prestaties. Zo’n Quadrifoglio versie is er nu ook van de Alfa Romeo Stelvio.

Wat heeft dat klavertjevier te zoeken op een SUV? Kan zo’n luxueus gemaakte ‘terreinauto’ wel sportief zijn? De grenzen tussen autotypen vervagen: stationwagons worden hoger op de wielen gezet en krijgen 4WD, zodat ze het terrein in kunnen; sedans krijgen 600 pk om sportauto’s het leven zuur te maken en nu maakt Alfa Romeo een SUV circuitwaardig. Sterker nog: de Stelvio heeft een ronderecord op de Nordschleife van de Nürburgring in handen. De 510 pk sterke Quadrifoglio, ofwel Q, bewees daar de snelste productie-SUV ter wereld te zijn, met een tijd van 7:51,7 minuten – rapper dan een Lamborghini Gallardo of een Aston Martin V12 Vantage S.



Extra dynamiek

Het is dus niet vreemd dat Alfa Romeo voor de introductie van de Stelvio Q ook een circuitsessie met de auto heeft gepland. We mogen aan het eind van de dag op het Circuit Paul Ricard – niet ver van Marseille – enkele ronden rijden op het grand-prix-circuit.

Voordat het echter zover is, staat een testroute van tweehonderd kilometer door de Alpen op het programma. Want ook Quadrifogliobezitters gebruiken hun Stelvio vooral op de gewone weg. Waarbij de extra dynamiek die Alfa in dit sportmodel heeft gestopt natuurlijk van harte welkom is.

Voor de Stelvio Q maakt Alfa Romeo gebruik van de krachtbron uit de Giulia Quadrifoglio: de 2,9-liter V6-turbomotor die het samen met Ferrari heeft ontwikkeld. Ferrari gebruikt hem als V8-turbomotor in de GTC4. Er komt dan 610 pk uit. De Alfa Romeo-versie heeft twee cilinders minder, maar met 510 pk uit 2,9 liter komt er per liter meer kracht uit dan Ferrari uit de 3,8-liter V8 haalt. Door toepassing van een dubbele turbo bedraagt het koppel 600 Nm bij 2.500 toeren.

De kracht komt via een achttrapsautomaat en het Q4-aandrijfsysteem met torque vectoring (het sneller laten draaien van het buitenste wiel in bochten) bij de wielen aan. Onder normale omstandigheden gaat alle kracht naar de achterwielen, maar zodra die hun grip dreigen te verliezen, stuurt een actieve tussenbak ook kracht naar de voorwielen. Maximaal de helft van de kracht, zodat de wegliggingskarakteristiek niet plotseling verandert. Je hebt wel invloed op het rijgedrag: met de DNA-schakelaar (Dynamic, Natural en Advanced Efficiency), waarmee je de vering, schokdemping, de zwaarte van de besturing, de schakelsnelheid van de automaat en de gasrespons kunt beïnvloeden. En dan is er nog Race, waarmee de auto dus helemaal klaar is voor het circuit.



Gewichtsbesparing

Op de openbare weg komen we er al snel achter dat Natural de beste keuze is als je niet op het circuit rijdt of meedoet aan een achtervolgingsscène van een James Bond-film. Want Dynamic geeft hobbels tamelijk ongefilterd door en is vooral gemaakt voor asfalt dat zo glad is als een biljartlaken. En hier, omringd door ander verkeer, hoeven we niet het uiterste uit de Stelvio te halen. Alfa Romeo heeft veel gedaan om het gewicht van de Stelvio Q laag te houden en in een ideale verhouding te verdelen. Alfa heeft de zwaarste componenten zo centraal mogelijk geplaatst en waar mogelijk lichte materialen toegepast. Zoals bijvoorbeeld koolstofvezel voor de aandrijfas en aluminium voor motor, remmen, wielophanging, portieren, motorkap en spatborden. De Stelvio weegt daardoor ‘slechts’ 1.730 kilogram, bijna tweehonderd kilogram minder dan concurrent Porsche Macan Turbo.



Directe besturing

Over prestaties hoort u ons niet klagen. In 3,8 tellen raffelt de Stelvio Quadrifoglio de honderdsprint af en aan de voortstuwing komt pas een eind bij 283 kilometer per uur. Er zijn gerenommeerde sportauto’s die dan de Stelvio Q aan de horizon zien verdwijnen. De acceleratie verloopt snel en vloeiend dankzij de soepel en snel schakelende achttrapsautomaat, die je ook handmatig kunt bedienen. Als je het gaspedaal vloert, word je afgeschoten als een raket, onder begeleiding van een met zorg gecomponeerd uitlaatmuziekje, dat afhankelijk van de DNA-schakelaar meer of minder sportief klinkt.

We duiken de bergen in voor het echte stuurwerk. De Stelvio Q stuurt opvallend direct en dat vraagt gewenning. Hetzelfde geldt voor de bijterige remmen, die al bij lichte beroering fel aanspreken. Optioneel zijn zelfs keramische remschijven leverbaar, die nóg beter presteren (meerprijs 7.495 euro).



Lichtvoetig

De Stelvio is 4,70 meter lang en 1,90 meter breed, maar hij rijdt zó lichtvoetig dat hij kleiner aanvoelt. De auto lijkt met de minuut handzamer te worden en op de rustige wegen gaan we ook steeds harder. Hoog tijd om echt hard te gaan op circuit Paul Ricard, waar dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer een Formule 1-race plaatsvond. En we mogen het hele grand-prix-circuit gebruiken. Een instructeur stapt in en het feit dat we helmen moeten dragen is een voorbode dat we ons niet hoeven in te houden. De eerste ronde is een verkenning op snelheid, het onderstel staat dan nog in Dynamic. Paul Ricard heeft veel snelle doordraaiers en twee lange rechte stukken waar je zeer hoge snelheden bereikt.



Kampioen

We vieren de teugels en laten alle 510 paarden los. Spectaculair hoe snel de Stelvio Q sprint en welke snelheden hij bereikt. Maar nog meer indruk maakt het weggedrag, dat voor een SUV buitengewoon sportief is. Je moet beheerst insturen, anders glijdt de Stelvio over de voorwielen weg. Maar de vloeiend rijdende Q-bestuurder wordt beloond met hoge bochtsnelheden en een mooi neutraal weggedrag. Nu gaan alle beperkingen overboord en gaat de Stelvio Q in de stand Race. Het uitlaatgebrul gaat naar maximaal, de stabiliserende elektronica gaat helemaal uit en de respons op het gaspedaal is nog feller. Alleen in de korte, iets meer dan haakse bocht voor start en finish verliest de Stelvio Q even tractie en trakteert hij ons op een licht uitbrekende kont, die we eenvoudig opvangen. Alfa Romeo heeft uitstekend werk geleverd en van de Stelvio Q een circuitwaardige SUV gemaakt.

Door: Mario Vos