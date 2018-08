Zuurstokkleuren: Rolls-Royce in fuchsia en helderblauw

Rolls-Royce is met de Cullinan naar de Monterey Car Week afgereisd. Verder nemen de Britten allerlei bespoke-modellen mee; het liefst in de raarste kleuren.



De Cullinan die Rolls-Royce aan het Amerikaanse publiek presenteert zal in zeker vier kleuren z’n opwachting maken. Zo is er eentje in Iguazu Blue gelakt, waarbij het interieur eveneens blauw is, ‘Charles Blue’ om precies te zijn. Ook wordt er een Magma Red-exemplaar getoond.

Fuchsia

Wie nog niet genoeg heeft van de regenboog aan kleuren, kan een kijkje nemen bij de fuchsia-kleurige Phantom van Michael Fux. Het is niet de eerste auto in het opvallende paars, want de bekende autoverzamelaar heeft onder meer ook een fuchsia-kleurige Rolls-Royce Dawn en McLaren 720S in zijn 140 exemplaren tellende collectie.

Collecties

Over collecties gesproken, Rolls-Royce presenteert haar Black Badge Bespoke in vier verschillende smaken: The Umbra Collection; The Adamas Collection; The Paradiso Collection en The Nebula Collection. Zo zijn de Dawn, Ghost en Wraith binnen de Umbra Black Badge Collection uitgevoerd in het martzwart, met donkerchrome details en 21-inch koolstofvezel wielen. Het interieur is voornamelijk antraciet, al zorgen rode en zwarte accenten voor wat variatie.

Duotoon

De Black Badge Adamas Collection heeft alleen betrekking op de Dawn. Er zullen 30 exemplaren van gebouwd worden, en het kleurschema is rood/zwart, waarbij koolstofvezelaccenten de rest doen. Zo is The Spirit of Ecstasy in het materiaal gegoten. Verder noemenswaardig: de 88 in een laboratorium gekweekte diamanten die het Black Badge infinity symbool vormen.

Strakblauw

Binnen The Paradiso Collection vallen de Dawn, Ghost en Wraith voorzien van een helderblauwe lak. De kleur is overeenkomstig met de strakblauwe Californische luchten aldus Rolls-Royce. De kleur lijkt heel hip, maar was al terug te vinden op de Silver Ghost die in 1913 meedeed aan de avontuurlijke Alpenfahrt.

Ruitmteschip

Al kun je natuurlijk ook de Dawn, Ghost en Wraith binnen de Nebula Collection kiezen. Dan zijn er invloeden uit de lucht- en ruimtevaart terug te vinden in het uiterlijk van de auto. De Iced Selby Grey-lakkleur is niet voor niets gekozen, want daarmee lijkt het alsof de auto is voorzien van een hitteschild, aldus het merk.