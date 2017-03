En zoomen maar: spectaculair zoekplaatje van de Bentley Flying Spur W12 S in Dubai

Het zoekspelletje dat Bentley met de Flying Spur W12 S in Dubai doet is niet nieuw. Vorig jaar deed het luxemerk al iets vergelijkbaars met een Mulsanne al rijdend op de Golden Gate Bridge in San Francisco. Toch maakt de inzoom van skyline naar Bentley-logo weer indruk.

In eerste instantie zie je een mooie overzichtsfoto van de Golden Gate Bridge. De afstand is zo groot dat de auto die op de brug rijdt niet eens opvalt. Het is slechts een stipje. Dan zoom je langzaam in en komt de Bentley Mulsanne in beeld. Steeds groter, maar altijd scherp. Telkens als je denkt dat het nu wel klaar is met het inzoomen komen de details van de auto’s dichterbij. Uiteindelijk heb je het Bentley-logo dat geborduurd is in de bijrijdersstoel levensgroot – en dus messcherp – op je computerscherm.



NASA

Om dit wow-effect te bewerkstelligen gebruikte Bentley een camera die normaal alleen ruimtevaartorganisatie NASA inzet. Met die specialistische camera maakte het 700 foto’s van een afstand van 700 meter die het vervolgens aan elkaar plakte. Het resultaat is een 53.000 megapixel-afbeelding. Het beeld is dus opgebouwd uit 53 miljard individuele puntjes. Als je de foto op maximale resolutie uitprint, is hij net zo groot als een American Football-veld, ofwel 4.425 keer groter dan de gemiddelde smartphone-foto.



Dubai

Omdat Bentley een nog imposanter effect wilde hebben, toog het onlangs naar Dubai om daar een 57.700 megapixel beeld te scheppen. Ditmaal werd de speciale camera 264 meter hoog geposteerd op de Cayan Tower en werden er 1.825 foto’s genomen in twee dagen tijd. De foto’s werden weer samengevoegd waarna men 18 uur nodig had om het gigantische ontstane beeld te downloaden. Het resultaat is een plaat van de skyline van Dubai waarbij je tot op het logo van de Bentley Flying Spur W12 S op de motorkap inzoomt.