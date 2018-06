Zevenzits Lexus RX 450hL start bij 85.895 euro

Grote families die van luxe houden, daar mikt Lexus op met de RX 450hL. Dankzij een met 11 centimeter verlengde carrosserie is er ruimte voor een derde zitrij en dus voor zeven inzittenden.

In de prijsklasse waar de RX 450hL zich in begeeft, 85.000-100.000 euro, kun je best wel slagen voor een luxe auto die ook nog eens ruim is. En op de optielijst staat dan regelmatig ook nog eens een derde zitrij. Toch doet de zevenzits Lexus RX 450hL het anders dan menig concurrent, want de Japanners leveren ook echt meer ruimte. De Lexus RX 450hL is immers een RX 450h waarvan de carrosserie met 11 centimeter is verlengd. Simpelweg twee stoelen erbij proppen in het interieur vond Lexus namelijk te makkelijk.

Hoofd- en beenruimte

Lexus heeft naast de extra centimeters er voor gekozen om de tweede zitrij iets hoger te positioneren. Zo hebben de passagiers op de achterste zitrij bewegingsvrijheid voor de voeten. Verder is de RX 450hL iets hoger dan de vijfzits variant en is de achterruit steiler geplaatst voor extra hoofdruimte achterin. De entree tot de derde zitrij wordt verkregen door het wegklappen van de stoelleuning op de tweede zitrij inclusief het verschuiven van de zitrij. De stoelen kunnen tot 15 centimeter naar voren worden verplaatst.



Dat de derde zitrij – die twee stoelen telt – geen ondergeschoven kindje is blijkt ook wel uit de afwerking. Er is leder gebruikt en de achterste inzittenden bedienen zelf hun eigen tri-zone airconditioning.

Extra ruimte of niet, de derde zitrij vreet natuurlijk bagagevolume. Op de momenten dat je niet met zeven man op stap gaat, zijn de achterste twee stoelen volledig elektrisch op te klappen. Ze verdwijnen in de bodem, waardoor een vlakke laadvloer ontstaat met een lengte van ruim één meter.

De Lexus RX 450hL is een hybride zonder stekker. Een 3,5-liter V6-benzinemotor krijgt assistentie van een elektromotor en samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 313 pk. De RX 450hL is standaard vierwielaangedreven.

Uitrustingsniveaus

De Lexus RX 450hL start bij 85.895 euro. Dan krijg je de Business Line die onder meer voorzien is van lederen bekleding, koeling en verwarming op de voorstoelen, een navigatiesysteem, parkeersensoren, 12 speakers en 20-inch lichtmetalen velgen. De prijslijst vermeldt ook nog de Luxury Line (vanaf 89.595 euro) en President Line (vanaf 99.895 euro).