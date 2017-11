Voortaan zeven zitplaatsen voor de Lexus RX 450hL

De nieuwe Lexus RX 450hL is een stuk langer geworden dan de reguliere RX 450h. Elf centimeter maar liefst. Dat resulteert in extra binnenruimte en dus is er plaats voor een derde zitrij.

Goed nieuws voor de grote gezinnen. Of voor wie elk weekeinde een half voetbal- of hockeyteam moet chauffeuren. De Lexus RX 450h krijgt er in de vorm van de Lexus RX 450hL een zevenzits-broer bij. Door de SUV met 11 centimeter te verlegen is er ruimte voor een derde zitrij. Verder heeft Lexus de achterruit steiler geplaatst, waardoor er meer hoofdruimte is. Een ander slimmigheidje is het iets hoger plaatsen van de tweede zitrij, zodat dat achterste passagiers meer ruimte voor hun voeten hebben.



Slimme toegang

Om plaats te nemen op die derde zitrij hoef je geen slangenmens te zijn. Via een hendel schuift de tweede zitrij naar voren, waardoor er meer ruimte voor de instap ontstaat. De Lexus RX 450hL is ook in te zetten als vijfzitter met flink wat bagageruimte. De achterste zitrij laat zich namelijk in twee ongelijke delen (60/40) elektrisch neerklappen. Het resultaat is een volledig vlakke laadvloer. Toegang daartoe verloopt via een elektrisch bedienbare achterklep. Je hand voor het Lexus embleem houden is voldoende om hem te openen.



Elektrisch

De vierwielaangedreven Lexus RX 450hL kent een hybride aandrijving. Naast een 3,5-liter V6-benzinemotor zijn er twee elektromotoren aan boord. Het systeemvermogen loopt op tot 313 pk en de auto is in staat volledig elektrisch te rijden. De accu laadt op tijdens het remmen. De Lexus RX 450hL staat vanaf het tweede kwartaal van 2018 bij de Lexus-dealer.