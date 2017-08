Downsizing maakt zescilinder motoren tot een uitstervend ras. Terwijl het zulke heerlijke krachtbronnen zijn. Voordat we ze in een geschiedenisboekje moeten gaan opzoeken, hebben we een Top 6 opgesteld van de lekkerste zespitters van de afgelopen kwart eeuw.

Het is natuurlijk – tot op zekere hoogte – een tamelijk subjectieve Top 6, want er zijn veel lekkere zescilinder motoren gebouwd in de voorbije 25 jaar. En het is ook moeilijk te bepalen welke motor nu precies op de eerste plek zou moeten komen, al heeft uw scribent wel een duidelijke voorkeur op basis van motorgeluid en –karakter. Om extra discussie te voorkomen – laat ons gerust weten als we een motor zijn ‘vergeten’ – plaatsen we de zescilinder motoren in alfabetische volgorde.

Alfa Romeo

De V6-motor van Alfa Romeo is een bijna legendarische zespitter. Deze overvierkante motor (boring veel groter dan slag) werd met verschillende inhouden geleverd sinds de jaren zeventig en was zowel in de oudere achterwielaangedreven Alfa’s te vinden als later in de voorwielaandrijvers. De grootste en tevens laatste versie van deze heerlijke zespitter verscheen in de Alfa Romeo 156 GTA en had een inhoud van 3,2 liter en 250 pk.

BMW

In een zescilinder Top 6 mag BMW niet ontbreken, ook al is de viercilinder turbomotor er tegenwoordig dominant. Maar tot voor kort maakten de zescilinder lijnmotoren er zo’n beetje de dienst uit. Ze behoren tot de meest gecultiveerde krachtbronnen ooit, ze zijn krachtig, ultramodern en opvallend zuinig. Onze favoriet is de drieliter lijnmotor uit de BMW 330i die tussen 2000 en 2005 werd gebouwd. Hij leverde destijds 231 pk.

Jaguar

Minder dan zes cilinders kon je tot voor kort niet eens kopen bij Jaguar, maar de laatste jaren is dat aan het veranderen. Deze drieliter V6-compressomotor zal nog wel een tijdje blijven bestaan en dat is maar goed ook. Het is een heerlijke machine, die mede dankzij de drukvulling vel kracht levert, zelfs 380 pk in de sterkste versie. Bovendien klinkt de motor erg fraai, zeker in de F-Type.

Nissan

De 3.7 V6-motor van Nissan heeft al een heel lange historie en is misschien wel de meest gebouwde zescilinder van dit moment. Hij begon als 3,5 liter in verschillende modellen van Nissan en was ook te vinden in modellen van Renault en Infiniti. Inmiddels heeft de krachtbron een inhoud van 3,7 liter en gebruiken Nissan en Infiniti hem nog. In de Nissan 370Z levert hij 328 pk.

Porsche

Misschien wel de meest legendarische bouwer van zescilinder motoren, mede vanwege unieke boxer bouwwijze, is Porsche. Bijna elke zespitter-generatie hoort in een Top 6, maar als we het over de laatste 25 jaar hebben, dan is de jongste zescilinder boxer wel de beste Porsche-motor. Sterk, betrouwbaar en onwaarschijnlijk zuinig. En met een geluid waarvan de rillingen over je rug lopen. De beste versie vinden we de 3.4 met 325 tot 350 pk (respectievelijk Cayman S en 911).

Volvo

Je zou het wellicht niet meteen verwachten, maar Volvo is een uitmuntende motorenbouwer gebleken. De vijfpitters die vanaf eind jaren tachtig zijn gemaakt zijn erg goed en Volvo besloot daar in een nieuw ontwerp nog een cilindertje bij te doen. Erg knap als je bedenkt dat deze lijnmotor dwars voorin moest staan. En het is ook nog een heerlijke zespitter met zijn 304 pk!