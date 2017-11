Xing Mobility ‘Miss R’: tegenspraak voor de Tesla Roadster

Supersnel betekende lang: optrekken van nul naar honderd binnen de drie tellen. Tegenwoordig claimt de Tesla Roadster dat het ook binnen de twee seconden kan. En uit Taiwan klinken vergelijkbare geluiden.

Tesla wil maar spraakmakend blijven en daarom introduceerden de Amerikanen onlangs naast haar elektrische vrachtwagen de nieuwe Tesla Roadster. Een 200 kWh groot accupakket moet de auto een elektrische actieradius van circa 1.000 kilometer bieden én een 0-100 km/u sprint in 1,9 seconden. Met het aangekondigde ‘Special Option Package’ moet het zelfs nog een tikkeltje sneller kunnen.



Nu lijkt een ‘stoplichtsprintje’ binnen de twee tellen gelijk de nieuwe standaard te worden, want in Taiwan wordt er momenteel gewerkt aan een elektrische sportwagen die tot hetzelfde in staat is; de ‘Miss R’. Het in Taipei gevestigde Xing Mobility denkt aan een auto met 1.341 pk en een 0-100 km/u sprint in 1,8 tellen. En in 5,1 seconden rijd je al 200 km/u. Deze ‘Miss R’ – bij de naam is duidelijk geen rekening gehouden met de Nederlandssprekende markt – krijgt vier elektromotoren aan boord en moet vanaf 2019 gebouwd gaan worden. Xing Mobility denkt in eerste instantie aan een oplage van twintig auto’s die elk zeker 1 miljoen dollar moeten gaan kosten.

In vijf minuten tijd heeft de Miss R een volgeladen accu. Niet door hem aan de snelstroom te koppelen, maar door het accupakket in z’n geheel te vervangen.