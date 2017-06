Waarom u cabrio rijdt? Nou ja, die wind door de haren geeft toch wel een ultiem gevoel van vrijheid. Het wordt helemaal extatisch met 610 pk tot uw beschikking. Zie hier de Audi R8 Spyder V10 plus.

Sinds een tijdje heeft Audi de gewoonte om ‘plus’ achter haar krachtigste modellen te plakken. De sportieveling wordt dan getrakteerd op nog meer pk’s. Flink wat meer soms, want de plus bij de Audi R8 Spyder V10 resulteert in liefst 70 pk extra vermogen. De Audi R8 Spyder V10 plus laat immers 610 pk aantekenen en is daarmee – u raadde het al – de allersnelste open versie ooit in de geschiedenis van het merk.



Wind-door-de-haren-sensatie

In 3,3 tellen schiet de Audi R8 Spyder V10 plus van nul naar honderd en laat de kilometerteller daarna gerust doorlopen tot 328 km/u. Als u dan de wind-door-de-haren-sensatie niet heeft gevoeld, beschikt uw kapsel waarschijnlijk over een flinke lik gel. Of u bent al een tijdje kalend. Schakelen verloopt via de zeventraps S tronic-transmissie.



Hele jaar rond

Hoewel de zomerse Spyder vooral de komende maanden het ultieme rijplezier geeft, zullen eigenaren de auto natuurlijk heel het jaar door rijden. Voor optimale grip onder zwaardere omstandigheden – zoals neerslag en sneeuw – is de R8 Spyder V10 plus standaard voorzien van drie rijprogramma’s voor nat, droog en besneeuwd wegdek.



Gewichtsbesparing

De stoffen kap – te bedienen tot rijsnelheden van 50 km/u – weegt slechts 44 kilo. Omdat de Spyder V10 plus verder is opgebouwd rond het Audi Space Frame is z’n totaalgewicht 1.695 kilo. Dat is 25 kilo minder dan de standaard R8 Spyder. Die gewichtsbesparing is het gevolg van de keuze voor lichtgewicht stoelen, keramische remmen en gesmede velgen.



Nazomeren

De nieuwe Audi R8 Spyder V10 plus is vanaf begin juli te bestellen. De auto staat vervolgens in september in de showroom, net op tijd om de laatste zonnestralen nog mee te pikken. Prijzen worden tegen die tijd bekend gemaakt.