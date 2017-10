Wij willen ook! Limited edition MINI 1499 GT helaas alleen voor het VK

Tussen 1969 en 1980 bouwde MINI de 1275 GT. Dat model krijgt nu een eerbetoon in de vorm van de MINI 1499 GT. De auto wordt gebouwd in een oplage van 1.499 stuks en gaat alleen in het Verenigd Koninkrijk de weg op.

Hoewel de MINI 1499 GT er zeer sportief uitziet – met dank aan een John Cooper Works-pakket en 17-inch lichtmetalen velgen – is er een redelijk bescheiden driecilinder aan boord. De 1,5-liter turbomotor schopt het tot 102 pk. De 1499 GT heeft dan ook 10,1 tellen nodig om van nul naar honderd te schieten.



Contrast

De MINI 1499 GT probeert ons dus vooral optisch te bekoren – al zijn een sportonderstel en sportstoelen standaard – en dat uit hij ook in de leverbare kleurcombinaties. Wie kiest voor Pepper White ziet z’n limited edition MINI beplakt met zwarte stickers, terwijl de versie in Midnight Black gaat voor goudkleurige details.

De MINI 1499 GT wordt alleen in de maanden november tot en met februari gebouwd en is bestemd voor louter Britse klanten.