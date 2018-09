Weekendtip: The Art of Performance Tour

Jaguar’s meest recente aanwinst is de volledig elektrische I-Pace. Dat veelbesproken model staat, samen met de XE, XF, F-Pace en E-Pace, centraal tijdens de The Art of Performance Tour op 13 en 14 oktober in Lelystad.



De lijfspreuk van het bekende Britse merk Jaguar is ‘The Art of Performance’. Daarmee wil Jaguar zeggen dat haar auto’s opvallend zijn vormgegeven én sportief zijn. Het meest recente voorbeeld is de I-Pace. De eerste volledige elektrische SUV van het merk heeft een design dat zeer in de smaak valt en dat koppelt aan een dynamisch rijgedrag. De twee elektromotoren aan boord van de I-Pace, zijn samen goed voor vermogen van 400 pk en een koppel van 700 Nm. De spurt van nul naar honderd verloopt in 4,8 seconden.

F-Pace

Van een zelfde lichtvoetigheid is de F-Pace, de eerste en grootste SUV van Jaguar. Bij zijn introductie een paar jaar geleden werd de F-Pace net als de I-Pace zeer goed ontvangen. Zelf schreven wij erover dat hij beter dan de benchmark is. Een van z’n geheimen? De aluminium basisarchitectuur; dezelfde als de XE en XF. Met een gewicht vanaf 1.665 kilogram is de F-Pace de lichtste auto in zijn klasse en dat vertaalt zich naar prima prestaties.



#TAOPT

Om te laten zien hoe goed haar auto’s zijn, heeft Jaguar de The Art of Performance Tour opgezet. Dat is een rondreizend evenement dat op zaterdag 13 en zondag 14 oktober in Lelystad neerstrijkt. Jaguar neemt naast de I-Pace dan de XE, XF, F-Pace en E-Pace mee naar het midden van het land voor een kennismaking. Niet via een doorsnee proefrit, maar onder meer door middel van rijproeven op de baan van Rijvaardigheidscentrum Lelystad. Onder leiding van ervaren instructeurs is dan het uiterste uit de auto’s te halen. Zo is er onder meer een Smart Cones Challenge voor de Jaguar I-Pace uitgezet.

Inschrijven voor de The Art of Performance Tour – #TAOPT – kan hier.