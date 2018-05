Weekendtip: Porsches kijken in Almere

Vanaf morgen tot en met zondag 3 juni is het fijn Porsches kijken tijdens de Porsche Parade Europe 2018. Ditmaal wordt het internationale festijn gehouden in Almere. Op zaterdag 2 juni is het bezoekersdag en dat is meteen ook onze weekendtip.

Als u de komende dagen opvallend veel mooie Porsches over de vaderlandse wegen ziet schieten, dan is dat geen toeval. Van donderdag tot en met zondag is het namelijk Porsche Parade Europe. Dat betekent dat er honderden Porsches vanuit heel Europa naar Nederland komen. Het evenement wordt sinds 1990 elke twee jaar in een ander Europees land gehouden en dit jaar is Nederland aan de beurt. De Nederlandse Porsche Club organiseert het festijn.

Concours d’élégance

Het hoogtepunt van de Porsche Parade Europe is op zaterdag 2 juni. Dan arriveren de Porsches na een toerrit door Flevoland rond 11.30 uur op de Esplanade in Almere Centrum. Daar vindt vervolgens een Concours d’élégance plaats. Onder de stoet Porsches in Almere te zien zijn bevinden zich onder meer een aantal originele Nederlandse politie-Porsches.

Meer info op www.porscheparadeeurope2018.com