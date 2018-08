Weekendtip: Historic Grand Prix Zandvoort

Aanstaande vrijdag, 31 augustus, start de zevende editie van de Historic Grand Prix Zandvoort. Op het drie dagen durende evenement racen historische Formule 1-auto’s tegen elkaar.



Bij de Historic Grand Prix Zandvoort (31 augustus, 1-2 september) draait het voornamelijk om races met historische Formule 1-auto’s uit de jaren zestig, zeventig en tachtig, maar daarbuiten is er meer te beleven. Zo is het programma dit jaar uitgebreid met historische DTM-auto’s en ook zijn Le Mans-prototypes uit de jaren zestig en zeventig te bewonderen.



Porsche en BMW

Liefhebbers van de merken Porsche en BMW komen bovendien aan hun trekken. De vaste partners van de Historic Grand Prix Zandvoort pakken uit met flink wat bijzondere modellen. Zo is van het jubilerende Porsche (70 jaar oud) al bekend dat ze de 906 Carrera 6, de 908/3 Spyder en de 356 SL meenemen naar de badplaats. Ook de 911 2.5 S en een 961 zijn te zien.

Porsche 356 SL

De 356 SL uit 1950 is een lichtgewicht-versie van de allereerste 356 Nr. 1,. De aluminium carrosserie heeft bovendien een zeer lage Cw-waarde. De auto die Porsche meeneemt naar Zandvoort, zegevierde in 1950 in zijn klasse in Le Mans.



Porsche 906 Carrera 6

De 906 Carrera 6 was in 1966 de opvolger van de 904. Een krachtige 2,0-liter zescilinder werd gekoppeld aan een laag wagengewicht. Met Willy Mairesse en Herbert Müller in de cockpit zegevierde de auto in de vijftigste Targa Florio in 1966.

Porsche 908/3 Spyder

De 908/3 Spyder uit 1970 weegt slechts 545 kilo. Hoe dat kan? De kunststof carrosserie is niet meer dan 12 kilo zwaar. Voorzien van een 3,0-liter achtcilinder boxermotor ligt de topsnelheid op 275 km/u.