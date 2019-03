Weekendtip: Capital Cars & Classics 2019

Dit weekend is het tijd voor de vierde editie van Capital Cars & Classics; dé klassieke autobeurs van Nederland. In de Amsterdamse Kromhouthal is het zaterdag en zondag goed toeven, zeker op het CARROS-paviljoen.

Wie een of meerdere eerdere edities van Capital Cars & Classics heeft meegemaakt, kan er over meepraten; het is nu al dé klassieke autobeurs van Nederland. En dan zijn er pas drie jaargangen geweest. Goed werk van de bevlogen organisatoren Rob Hoogvliet en Robert Haagsma.

Oldtimers en youngtimers

De vierde editie van Capital Cars & Classics staat voor komend weekend op de agenda en dat belooft wéér een groot autofeest te worden. In de Amsterdamse Kromhouthal wordt u zaterdag en zondag getrakteerd op een rijtje bijzondere oldtimers en youngtimers, naast een fijn gezelschap aan supercars.

CARROS-paviljoen

CARROS is zoals altijd ook aanwezig op Capital Cars & Classics. Dit jaar pakken we uit met een flink paviljoen vol auto’s. Eén van de blikvangers is de nieuwe Alpine A110 die ook z’n illustere grootvader meeneemt. U bent van harte welkom op onze stand.



Meer informatie op www.cc-c.nl.