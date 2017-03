Weekendtip (18 en 19 maart): Capital Cars & Classics 2017

Dit weekend verzamelen alle fans van oldtimers, youngtimers en supercars zich in Amsterdam voor de tweede editie van Capital Cars & Classics. Dit is er te doen:

Capital Cars & Classics is dit jaar pas aan zijn tweede editie toe, toch heeft het evenement al flink naam gemaakt. De fraaie mix van oldtimers, youngtimers en supercars met hoogwaardige catering slaat namelijk bij menig autoliefhebber aan.

Ferrari Dino

Hoe divers Capital Cars & Classics is, blijkt wel weer uit een greep uit het aanbod van dit jaar. Zo is er een knaloranje NSU TT uit 1969 te zien, maar ook een Maserati 4CM 2000 uit 1933. En wat te denken van een Renault 5 Turbo 2 uit 1984 in schitterend bruin metallic? Maar je loopt in de Kromhouthal net zo gemakkelijk tegen een Ferrari Dino 246 GT M of Morgan Plus 8 aan.



CARROS paviljoen

CARROS zelf doet ook een duit in het zakje met het tonen van eigentijdse publiekslievelingen. Op ons eigen paviljoen staan onder meer een Jaguar F-Type SVR, Land Rover Discovery Sport SVO, Lexus RC-F en Aston Martin DB11. Kom bovendien kennismaken met het CARROS redactieteam en vertel ons wat u vindt van ons compleet vernieuwde magazine.



Lifestyle

Tussen de exposanten op Capital Cars & Classics vindt u bovendien tal van aanbieders van lifestyle artikelen zoals vintage horloges en kleding. Eveneens present: diverse organisatoren van buitenlandse reizen voor het betere stuurwerk.

CARROS kassakorting

Omdat CARROS de oficiële mediapartner van Capital Cars & Classics 2017 is, profiteert u van een flinke korting. U betaalt voor een entreekaartje € 16,00 in plaats van € 19,75. Het enige wat u hoeft te doen is dit voucher downloaden, uitprinten en op 18 of 19 maart ingevuld afgeven bij de kassa van Capital Cars & Classics als u uw entreebewijs aanschaft.

Voor meer informatie: www.cc-c.nl