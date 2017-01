Weekendtip: Autosalon van Brussel

De NAIAS in Detroit is wat ver om even een weekendje heen te gaan, maar wie toch een autobeurs wil bezoeken kan de komende dagen naar Brussel. Daar wordt de 95e European Motor Show gehouden.

In Brussel staat onder meer de geupdate Jaguar F-Type, maar je kunt er ook terecht voor de BMW 3.0 CSL Hommage R. Dit eerbetoon aan de BMW 3.0 CSL’s uit 1975 was in 2015 al te zien in Pebble Beach maar is sindsdien nauwelijks het museum uitgekomen. De voornamelijk uit koolstofvezel opgetrokken Hommage R is bijkans net zo extreem als het origineel. Aardig detail is dat de bestuurder van deze moderne ‘batmobiel’ een helm opkrijgt met een ingebouwde HUD, ofwel head-up display. Informatie als snelheid en toeren per minuut worden daarmee in het gezichtsveld van de coureur geprojecteerd.