Wederopbouw Alfa Romeo krijgt vorm: twee extra SUV’s

Met 60.000 verkochte auto’s op jaarbasis is Alfa Romeo allesbehalve succesvol. De Stelvio moet het tij keren. In zijn kielzog heeft Sergio Marchionne nóg twee SUV’s aangekondigd.

Alfa Romeo scoort niet. En SUV’s scoren wel. En laat Alfa Romeo tot voor kort geen SUV in het aanbod hebben. De langverwachte Stelvio rijdt bijna de showroom uit en daarmee lijken de Italianen eindelijk een stok te hebben om mee te slaan. Om een compleet wapenarsenaal te hebben, kondigde FCA-baas Sergio Marchionne recent aan dat Alfa Romeo de komende jaren nog twee SUV’s introduceert. Eén SUV moet groter worden dan de Stelvio en eentje kleiner. Eind 2018 (met uitloop naar begin 2019) staat de eerste op de rol.

Offensief

Waar de Alfa Romeo Stelvio de concurrentie aangaat met de BMW X3 en de Audi Q5, daar moet de grotere SUV het opnemen tegen de BMW X5 en Audi Q7. Er wordt gesproken over een luxe zevenzitter op basis van de Maserati Levante. De Duitse merken worden niet toevallig genoemd, want Reid Bigland, de nieuwe baas van Alfa Romeo, liet al weten dat het doel van zijn merk is om op gelijke voet met de Duitsers te staan. In alle segmenten waar zij zich begeven, moet ook een Alfa Romeo komen als het even kan, zegt Bigland.

De komende vijf jaar lanceert Alfa Romeo in totaal zeker negen nieuwe modellen, waar dus twee SUV’s bij lijken te zitten.