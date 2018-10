Vormgeving elektrische BMW’s wordt normaler

De elektrische i-modellen bij BMW vallen op door hun bijzondere vormgeving. Of de vormtaal de auto’s mooier maakt, is de vraag nu BMW met de Vision iNext flinkt doorgeschoten lijkt. Gelukkig zullen toekomstige elektrische BMW’s een behoudener designtaal volgen.



Wie vorige maand de BMW Vision iNext voorbij zag komen, moest twee maal met de ogen knipperen. Met de BMW-nieren groter dan een walvisbek, samengeknepen lichtunits en een hoekige achterpartij was de auto nou niet echt een staaltje prettig Beiers design. Moet een elektrische auto altijd zo opvallend zijn, was de vraag. BMW beantwoord het een maandje later zelf: ‘nein’.



Minder uitgesproken

In een gesprek met het Britse Autocar geeft BMW-designbaas Adrian van Hooydonk aan de aankomende elektrische modellen van zijn merk juist een tandje minder uitgesproken zijn. Nu de i3 en i8 elektrificatie bij BMW een opvallend gezicht hebben gegeven, is het tijd voor minder onderscheid tussen geëlektrificeerde modellen en auto’s met een conventionele aandrijflijn. “Elektrische mobiliteit zal zich binnen afzienbare tijd uitspreiden over onze complete modellijn. We komen op het punt dat elektrisch of plug-in hybride niet meer is dan een andere optie voor je auto”, aldus Van Hooydonk. “Het is een feit dat BMW-klanten een dynamische auto willen, of dat nu een elektrisch voertuig is of niet. Er zijn dus steeds minder redenen om deze auto’s er anders te laten uitzien.”

Het lijkt erop alsof BMW meer de weg zal inslaan van de iX3. Die SUV is herkenbaar als elektrische auto, maar is een stuk minder speels dan de opvallende i3 en i8.