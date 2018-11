Voorproefje op de McLaren 720S Spider

Op 8 december tovert McLaren de 720S Spider onder het doek vandaan en dus worden we alvast warmgemaakt voor de opengewerkte 720S. Alleen laat de teaserfoto nu net niet de hardtop zien.



McLaren gaat lekker door met het uitbreiden van haar modelgamma. Volgens haar ‘Track25’-programma wil het immers tot aan 2025 zeker achttien nieuwe auto’s introduceren. Over dik twee weken is het daarom de beurt aan de 720S met opklapbare hardtop; de 720S Spider. Veel meer dan een verhullende foto hebben we vooralsnog niet gekregen van de Britten, maar het heeft er alle schijn van dat het harde klapdak van de 720S Spider straks in twee delen opvouwt. Zo gaat dat immers meestal bij een Spider van McLaren.



Fractie langzamer

Over het beschikbare vermogen hoeven we niet te speculeren. Dat is natuurlijk 720 pk, verkregen uit de bekende 4,0-liter V8 met twee turbo’s. Normaal gesproken is de 720S Spider iets langzamer dan de 720S, dus tel een of twee tienden bij z’n sprinttijden op. De 720S snelt in 2,9 seconden van nul naar honderd en in 7,8 tellen van nul naar tweehonderd. Z’n topsnelheid bedraagt 341 km/u.