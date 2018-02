Voorproductie-Alpine A110 vliegt spontaan in de fik

Voor opnames van het televisieprogramma ‘Top Gear’ kregen presentatoren Harris en Jordan de beschikking over een voorproductieversie van de nieuwe Alpine A110. Op het parcours van de legendarische Monte Carlo rally vloog de Fransman echter spontaan in de fik.

Een jaar geleden riep Lamborghini een flink aantal van haar Aventadors en Veneno’s terug omdat de auto’s zomaar in brand konden vliegen. Op het moment dat de benzinedampen in contact traden met de gloeiend hete uitlaatgassen, ontstond een klein vuurtje dat vaak snel razendsnel om zich heen greep. Met een volledig uitgebrande Italiaan niet zelden als triest eindresultaat.

Total loss

Hoe de Alpine A110 die werd ingezet voor ‘Top Gear’ precies vlam vatte, is vooralsnog niet bekend, wel dat de presentatoren – Chris Harris en Eddie Jordan – aan een ramp zijn ontsnapt. De auto brandde namelijk in korte tijd helemaal uit. De heren legden een stuk van de legendarische Monte Carlo rally af toen ze erop werden geattendeerd dat er vlammen van onder de A110 vandaan kwamen. De presentatoren stopten de auto direct en stapten ongedeerd uit. Hoewel de Alpine A110 geen showroommodel was, maar een voorproductieversie, onderzoekt de fabrikant vanzelfsprekend de reden van de spontane brand.

Beeld credits: Top Gear