Voorpremières: dit zijn de Lexus UX en de nieuwe Audi A6

De Autosalon van Genève begint volgende week, dus menig automerk geeft nu al stukjes van haar debuutmodellen bloot. Lexus toont het interieur en de snoet van haar UX. Ook lijken er foto’s van de nieuwe Audi A6 online rond te slingeren.

Het filmpje dat Lexus van haar nieuwe UX openbaart, is eigenlijk best verrassend. Na een verhulde blik op de achterzijde en een vluchtig kijkje in het interieur, verwacht je dat de auto nog een paar details laat zien. Maar niets is minder waar. Halverwege het filmpje komt de compacte premium crossover – SUV zo u wilt – in vol ornaat in beeld. We zien zo dat de UX gezegend is met geprononceerde wielkasten en een hoge taillelijn. Daarbij meldt Lexus dat de UX staat op een nieuw platform met laag zwaartepunt. Op 6 maart wordt de Lexus UX officieel onthuld op de Autosalon van Genève.

Audi A6 gelekt?

Dat we ook beelden kunnen tonen van de vermoedelijk nieuwe Audi A6 is wat minder spontaan. De foto’s van de voor- en achterzijde zijn namelijk gelekt op een Frans forum en daar zullen ze in Ingolstadt niet blij mee zijn. De getoonde A6 volgt duidelijk de nieuwe designfilosofie die Audi ook al toepaste op haar recent verschenen A8 en A7 Sportback; een verder verlaagde en verbrede grille, langgerekte koplampen met led-technologie en een wat krachtiger voorkomen in het hele ontwerp. De doorlopende lichtstrip aan de achterzijde van de auto – een noviteit op de A8 en A7 – lijkt echter wel te ontbreken. Als de foto niet bedriegt, zien we namelijk hier een chromen strip over de breedte lopen.