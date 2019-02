Voor de ‘lucky few’; de Bugatti Chiron Sport 110 ans

Bugatti bestaat 110 jaar en dat viert het Franse merk met de bouw van 20 ‘special editions’ van de Bugatti Chiron Sport.

Een jaartje geleden introduceerde Bugatti de Chiron Sport. Voorzien van lichtgewicht onderdelen en een nóg scherpere afstelling is het ’t sportieve broertje van de toch al zeer sportieve Chiron. Wat heet, zoals bekend heeft de Chiron een 1.500 pk sterke 8,0-liter W16 motor aan boord. Goed voor een sprint van nul naar honderd in 2,5 tel.

20 stuks

Nu Bugatti dit jaar 110 kaarsjes uitblaast neemt het die Chiron Sport onderhanden. Er komen 20 exemplaren van de speciale Bugatti Chiron Sport 110 ans op de markt, naar goed gebruik allemaal handgebouwd in het Franse Molsheim.

Franse driekleur

In de jubileumedities draait het vooral om de Franse driekleur, want het blauw-wit-rood komt vaak terug. De onderzijde van de beweegbare achtervleugel is in de kleuren van de Franse vlag geschilderd en ook op de buitenspiegels zijn de kleuren te zien. In het in- en interieur zijn 110 ans-badges aangebracht, waaronder in de hoofdsteunen van de sportstoelen. Verder hanteert Bugatti een duotoon kleurenschema: de Chiron Sport is staalblauw maar van achteren is een matte lak aangebracht en richting de voorzijde loopt dat over in een carbon-looks. Achter de matzwarte wielen duiken blauwe remklauwen op.

Het prijskaartje van de Bugatti Chiron Sport 110 ans volgt later.