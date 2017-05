Volvo zegt de dieselmotor vaarwel. Maar is het nodig?

Vanaf 2023 is er geen nieuwe Volvo meer verkrijgbaar met een dieselmotor onder de kap. Topman Håkan Samuelsson zegt dat diesels te duur worden ten gevolge van strengere uitstootnormen.

Vanwege de aantrekkende uitstootnormen in Europa, worden autofabrikanten genoodzaakt hun krachtbronnen aan te passen. En die aanpassingen kosten geld. De Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs heeft berekend dat een dieselauto over een aantal jaar gemiddeld 1.600 euro duurder is dan een benzineauto. Momenteel is dat verschil 1.300 euro. Op zich valt die toename dus wel mee, maar toch vindt Volvo-topman Samuelsson de prijsstijging voldoende reden om de diesel per 2023 in de ban te doen. Een dapper besluit, want momenteel is de helft van de auto’s die verkocht wordt op ons continent een oliestoker. Sterker nog, 90 procent van de Volvo XC 90’s wordt als diesel verkocht.



Stekkers en driecilinders

Volvo zet vol in op elektrische auto’s en plug-in hybrides. In 2019 moet de eerste EV van de Zweden het daglicht zien. En van de driecilinder wordt veel verwacht, als we Henrik Green, vice-ontwikkelingschef bij Volvo, mogen geloven. Hij zinspeelde al op een driecilinder krachtbron in de 90-serie.