Eigenlijk wilden we u hier een teaserfoto van de Volvo XC40 laten zien. De compacte Zweedse SUV wordt namelijk volgende week onthuld. Aangezien de foto’s al gelekt zijn tonen we de XC40 echter in vol ornaat.

Het is net als Prinsjesdag. De belangrijkste cijfers lekken altijd een aantal dagen eerder uit. Bij de onthulling van nieuwe automodellen is er ook bijna altijd wel een lek te vinden. En die extra aandacht komt het merk vaak best wel goed uit. Volvo ziet de foto’s van haar gloednieuwe XC40 als uitsnedes nu al online ronddwarrelen. We zien een auto die qua design prima past in het rijtje XC90 en XC60. Stiekem hadden we gehoopt op een wat speelser model, maar misschien worden we nog verrast met interessante configuraties. De XC40 moet namelijk verregaand te personaliseren zijn.



Luxe en high-tech

De XC40 wordt neergezet als een premium crossover. Of als een compacte SUV met technologie geleend van z’n grotere broers, zoals u wilt. Voor de hand ligt dat de XC40 hoogwaardige assistentiesystemen aan boord heeft, waaronder technieken die semi-autonoom rijden mogelijk maken.



Krachtbronnen

Het motorenaanbod is nog niet onthuld, maar een logisch instapmodel is een versie voorzien van een 1,5-liter driecilinder benzinemotor. Het topmodel lijkt een plug-in hybride te zijn met ruim 180 pk; de T5 Twin Engine. Volgende week, na de officiële onthulling, weten we het precies.