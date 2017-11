Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race: wit met oranje

Volvo komt als naamgever van de bekende oceaanrace met een speciale Volvo V90 Cross Country. Deze Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race is uitgevoerd in het wit en kent opvallende oranje accenten.

Vorige week startte de Volvo Ocean Race en dat inspireerde het Zweedse automerk tot een speciale uitvoering van haar V90 Cross Country; de Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race. De auto is samengesteld door de Special Vehicles-afdeling van Volvo Cars. Zij trokken de carrosseriekleur ‘Crystal White’ uit de lade en dat staat de stationwagon behoorljk goed. Voor het nodige contrast zijn grijze en oranje accenten in ex- en interieur aangebracht. We zien bijvoorbeeld een oranje streep aan de onderzijde van voor-en achterbumper terugkomen en ook – heel subtiel – aan de zijkant van V90. Binnenin zijn oranje stiksels gebruikt om de stoelen mee af te werken. Ook de veiligheidsgordels zijn ‘oranje boven’. Ferme 20-inch velgen ontbreken evenmin. En voor wie het wenst, levert Volvo een dakkoffer in de kleur van de carrosserie.



De Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race voorziet verder in luchtvering achter, een parkeerassistent, een elektrisch bedienbare achterklep en Sensus navigatiesysteem. Daarnaast beschikt de speciale editie over Full-LED Active High Beam koplampen, LED-mistlampen, City Safety en Adaptive Cruise Control met Pilot Assist.



Plasticsoep

De V90 Cross Country Volvo Ocean Race staat begin 2018 bij de Volvo-dealer vanaf 82.995 euro. Dan heb je de 190 pk sterke D4 AWD Geartronic. Verder is er de 250 pk sterke T5 AWD Geartronic leverbaar (84.995 euro), de T6 AWD Geartronic met 310 pk (94.495 euro) en de 235 pk sterke D5 AWD Geartronic (89.995 euro). Volvo vermeldt dat van de eerste 3.000 verkochte exemplaren van de Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race 100 euro bestemd is voor het Volvo Ocean Race Science Programme. Dat is een onderzoek naar het schoner maken van de oceanen door de plasticsoep aan te pakken.