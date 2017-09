Naast een XC90 en XC60 had Volvo nog ruimte voor een compacte SUV. Die is er nu in de vorm van de XC40. De auto wordt gebouwd in Gent en is vanaf volgende week te bestellen.

Dat de nieuwe Volvo XC40 uitgerekend in modestad Milaan werd onthuld is niet toevallig. Volvo zet de compacte SUV in de markt als lifestyle-auto. Een hip ding of niet, feit is dat de XC40 qua design naadloos aansluit bij z’n grotere broers. Ook op het gebied van veiligheids- en rij-assistentiesystemen leent de XC40 bij het hogere segment. Onder meer Pilot Assist, City Safety, Run-off Road Protection & Mitigation, Cross Traffic Alert met Brake Support, Rear Collision Warning, Lane Keeping Aid en een 360°-camera zijn leverbaar op de XC40.



Nieuwe basis

De XC40 is de eerste Zweed die gebouwd is op het nieuwe Compact Modular Architecture platform. Deze zal als basis dienen voor alle nieuwe modellen in de 40-serie en dus ook voor toekomstige volledig elektrisch aangedreven versies.



Volvo meldt dat de XC40 bij zijn introductie leverbaar wordt met een D4-dieselmotor of een T5-benzinemotor. Over vermogens en prestaties wordt nog niet gesproken.