Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van maandag 6 maart: Volvo XC60 van de zijkant gespot, vierdeurs Mercedes-AMG GT staat in Genève en Jaguar E-Pace wil zomerse onthulling.

Gelekt: Volvo XC60

Op de website van het Zweedse Teknikens Värld verscheen vandaag onderstaande foto. Wie het beeld voorbij ziet schieten, denkt even de XC90 te hebben gezien, maar dit is natuurlijk de zijkant van de nieuwe XC60. Eerder leerden we door middel van een teaserfoto dat de XC60 net als zijn grote broer een forse rechthoekige grille heeft en dat ook het ‘Thor’s Hammer’ lichtdesign aanwezig is. Morgen gaat het doek van Volvo’s SUV op de Autosalon van Genève.



Vierdeurs Mercedes-AMG GT in de startblokken

Mercedes-AMG laat morgen in Genève weer een nieuwe AMG GT-variant zien. Ditmaal is het de conceptversie van een vierdeurs GT. Het 600 pk sterke studiemodel is naar verwachting volledig elektrisch aangedreven en beschikt over de nodige actieve aerodynamica. Deze ‘GT4’ moet volgende jaar echt in productie gaan en de CLS shooting brake vervangen.

Jaguar E-Pace laat zich in de zomer zien

De Autosalon van Genève lijkt nog te vroeg dag voor de Jaguar E-Pace, maar de compacte SUV onder de populaire F-Pace laat niet lang meer op zich wachten. Deze zomer moet hij al zijn vormen prijsgeven, waarna hij in 2019 in de showroom staat. Met de E-Pace wil Jaguar de concurrentie aangaan met onder meer de BMW X1, de Mercedes-Benz GLA-Klasse en de Audi Q3. Deze modellen zijn elk goed voor circa 200.000 verkochte exemplaren wereldwijd op jaarbasis.