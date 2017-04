Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 4 april: Volvo V60 ook in verschillende Polar-uitvoeringen, Lexus LS500 F Sport toont zich in New York en McLaren 720S opgebouwd uit steentjes.

Meer keus bij Volvo V60

Per modeljaar 2018 is de Volvo V60 ook uit te rusten in verschillende Polar-uitvoeringen. Het gaat om de Polar, de Polar+ en de Polar+ Dynamic. Het meest compleet is de Volvo V60 Polar+ Dynamic, want die uitvoering biedt naast een rijke standaarduitrusting diverse glanzend zwarte (Glossy Black) exterieurdetails. Onder meer de diffuser, de grote uitlaten en de onderzijde van de voorbumper zijn in het zwart uitgevoerd. Voor een meerprijs van € 1.000 laat Volvo de koper van de V60 Polar+ zijn auto upgraden naar de V60 Cross Country Polar+. Dan krijgt de auto een grotere bodemvrijheid en een stoerder voorkomen dankzij de stoere bodykit.

Lexus LS500 F Sport toont zich in New York

Over een dikke week begint de autoshow van New York. In The Big Apple is Lexus vertegenwoordigd met de Lexus LS500 F Sport, na de LS500 en LS500h al weer de derde variant op het nieuwe vlaggenschip van de Japanners. Details heeft Lexus nog niet vrijgegeven, maar gezien de naam is het niet moeilijk te bedenken dat de Lexus LS500 F Sport dynamischer oogt en waarschijnlijk ook wat sportiever rijdt. De Lexus LS500 met 3,5-liter twin-turbo V6 overigens al goed voor een vermogen van 421 pk en een van koppel 600 Nm. De achterwielaangedreven LS accelereert in 4,5 seconden naar 100 km/u.



McLaren 720S voor de kleintjes

Lego heeft met onder meer de MINI Cooper, Ferrari F40, Ford Musting GT en Porsche 911 GT3 RS menig autoicoon gevat in de bekende plastic blokjes. Binnenkort komt daar een fraai model bij, want de gloednieuwe McLaren 720S wordt toegevoegd aan de Lego Speed Champions collectie. De Lego uitvoering zal ongeveer 15 euro gaan kosten en staat rond juni in de showroom – eh, vitrine – bij Louwman Exclusive in Utrecht.