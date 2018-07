Volvo introduceert ‘M’, maar is nog behoorlijk geheimzinnig

Autofabrikanten worden mobiliteitsaanbieders. Volvo is de volgende die een eigen merk rondom mobiliteit lanceert met ‘M’. Wat de Zweden precies onder die paraplu gaan doen, wordt later dit jaar bekend.

Vorige maand nog liet Volvo weten welke plannen het heeft tot aan 2025. In een notendop: er moeten flink meer auto’s verkocht worden (tot wel 1,2 miljoen per jaar), alle nieuwe modellen moeten over een elektromotor beschikken én Volvo wil auto’s aanbieden via een auto-abonnement. In 2025 moet de helft van de Volvo-rijders hun auto via ‘Care by Volvo’ hebben afgenomen; dus via een lease-constructie. Inclusief verzekering, wegenbelasting, onderhoud en een pechhulpdienst.

Deelauto-vloot

Dat Volvo zich aan het heruitvinden is, lijkt dus wel duidelijk. Van een traditionele autofabrikant verschuift het naar een mobiliteitsaanbieder. Compleet met een steeds verder uitdijende vloot aan deelauto’s. Momenteel heeft Volvo in de vorm van Sunfleet al 1.700 deelauto’s rondrijden, maar dat zullen er de komende jaren vast meer worden. Want Sunfleet gaat in zijn geheel deel uit maken van ‘M’.

App

Volgend voorjaar komt ‘M’ op de markt in de vorm van een app. In eerste instantie is die applicatie te gebruiken in Zweden en Noord-Amerika, maar de rest van de wereld zal ongetwijfeld snel volgen. Hoewel Volvo nog redelijk geheimzinnig over ‘M’ is, laat het weten dat er zelflerende technologie wordt toegepast. Het doel is om beter in kaart te krijgen wat een klant precies wil, bijvoorbeeld in relatie tot een deelauto. Volvo zegt dat het een mobiliteitsdienst wil introduceren die zich duidelijk onderscheid van de huidige mobiliteitsdiensten die vooral een alternatief zijn voor de taxi en voor het openbaar vervoer.

Slimme ‘taxi’

Logischerwijs denkt Volvo aan een toekomst waarin de zelfrijdende deelauto anticipeert op de agenda en gewoonten van gebruikers. Als een gebruiker elke woensdag om 18.00 uur vervoer wenst van z’n werk naar de fitness, dan staat er een autonome Zweed om die tijd voor de deur. Een groot voordeel van zo’n slim deelautosysteem is dat de vloot op basis van voorspellingen veel efficiënter ingezet kan worden.