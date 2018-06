Volvo in 2025: 1,2 miljoen auto’s per jaar

Volvo neemt een sprong vooruit in de tijd en doet een prognose hoe het er in 2025 voor staat. Geholpen door de Chinese ambitieuze eigenaar wil het de verkopen verdubbelen. Verder zet het massaal in op autonome modellen, elektrificatie én het auto-abonnement.

Volvo moet de aankomende zeven jaar een enorme groeispurt ondergaan, want Geely, de Chinese eigenaar van het Zweedse automerk, wil dat er dan jaarlijks 1,2 miljoen auto’s van de band rollen. Dat is een verdubbeling van het huidige aantal. Daarbij is de wens dat 1 op de 3 verkochte Volvo’s een zelfrijdend exemplaar is en de helft moet volledig elektrisch zijn. Het overige deel zal ook van een elektromotor voorzien zijn, maar dat kan ook een plug-in hybride of mild hybrid zijn.

Auto-abonnement

Volvo denkt eveneens dat het auto-abonnement een hoge vlucht gaat nemen want in 2025 zal de helft van haar auto’s niet meer gekocht worden door consumenten, maar geleaset. De dienst wordt Care By Volvo genoemd en voorziet naast de auto ook in verzekering, wegenbelasting, onderhoud en een pechhulpdienst. Het idee van het auto-abonnement wordt concernbreed gepromoot. Zo kan het debuutmodel van het nieuwe zustermerk Polestar alleen geleaset worden. Hetzelfde geldt voor auto’s van dat andere nieuwe Geely-merk Lynk & Co.

Groei

Als de huidige prognoses in 2025 gehaald worden, dan heeft Volvo een zeer succesvolle weg afgelegd vanaf 2010, het jaar waarin Geely de Zweden overnam. Vanaf dat jaar is Volvo zich ook gaan profileren als premium merk. Daarbij wil Volvo de innovator blijven die het altijd al was (vooral op het gebied van veiligheid). Volvo investeert veel in autonoom rijden en is een van de voorlopers in het afschaffen van de dieselmotor. Vanaf 2023 verkoopt het merk geen diesels meer en vanaf volgend jaar moet elke nieuwe Volvo voorzien van een elektromotor, al is het maar binnen een mild hybrid-systeem.