Volvo Cars wordt 90 en viert dat met exclusieve verjaardagsedities

Volvo Cars is 90 jaar jong. Het Zweedse merk viert het verjaardagspartijtje met 90th Anniversary Editions van de V90, V90 Cross Country en XC90.

Tsja, als je als merk 90 jaar wordt en je hebt een 90-serie in je aanbod, dan is de link snel gelegd. Die modellen doe je dan natuurlijk een 90th Anniversary Edition cadeau. Voor de cijferfetisjist is het wel een doorn in het oog dat het voordeel oploopt tot 8.875 euro. Had daar nou 125 euro bij opgeteld en je had kunnen adverteren met een voordeel van tot wel 90 briefjes van honderd.

Veel extra’s

To the point. Wat krijg je nu aan aardige verjaardagsextra’s als je voor de 90th Anniversary Edition kiest? Het lijstje voor de Volvo V90 en V90 Cross Country is aanzienlijk. Denk aan LED-koplampen, 18-inch lichtmetalen velgen, Moritz lederen bekleding en Adaptive Cruise Control met Pilot Assist. Dat laatst genoemde snufje laat de auto tot een snelheid van 130 km/uur semi-autonoom rijden. Ook aan boord zijn Sensus navigatie, smartphone integratie via Apple CarPlay en Android Auto, IntelliSafe Surround, Park Assist vóór en achter en de Park Assist camera achter. Ten slotte kun je als nieuwe eigenaar van een Volvo V90 en V90 Cross Country 90th Anniversary Edition rekenen op een elektrisch te bedienen achterklep, elektrisch neerklapbare rugleuning en hoofdsteunen van de achterbank en Keyless Drive.



Volvo XC90

Het speciale pakket is ook leverbaar op de Volvo XC90. Dan krijg je niet 18- maar 20-inch velgen onder je SUV gemonteerd, naast een standaarduitrusting die redelijk overeenkomt met die van de Volvo V90 en V90 Cross Country 90th Anniversary Edition.

8-trapsautomaat

De Volvo V90 en V90 Cross Country 90th Anniversary Edition rekenen op 254 pk aan vermogen afkomstig uit een T5-benzinemotor. De XC90 90th Anniversary is voorzien van een D4-dieselmotor met 190 pk. Alle versies hebben een 8-trapsautomaat. De 90th Anniversary Edition van de V90 Cross Country is tevens uitgerust met vierwielaandrijving.



Prijzen

De prijzen van de 90th Anniversary Editions zijn als volgt: de V90 T5 8-traps Geartronic kost 56.795 euro, de V90 Cross Country T5 AWD 8-traps Geartronic mag mee voor 69.595 euro, terwijl de XC90 D4 8-traps Geartronic 69.995 euro kost.