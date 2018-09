Volledig elektrisch. Dit is de Mercedes-Benz EQC

En daar is nóg een luxe SUV met een stekker. Na de volledig elektrische I-Pace van Jaguar en de aankomende e-tron van Audi, komt Mercedes-Benz met haar EQC.

Bij Mercedes-Benz staan er de komende jaren flink wat elektrisch aangedreven modellen op het programma. Ze zullen vallen binnen de EQ-reeks. De eerste EQ is de EQC: een vijfzits SUV met een reikwijdte van circa 400 kilometer. Dan heb je te maken met de EQC 400 4Matic, want de Duitsers zijn van plan om te gaan werken met diverse elektromotoren en dus verschillende vermogensafgiftes. De EQC 400 4Matic krijgt in ieder geval 408 pk mee en 765 Nm aan koppel. Het 80 kWh lithium-ion-accupakket zal voor alle varianten hetzelfde zijn.

Zwaar

De vierwielaangedreven Mercedes-Benz EQC is behoorlijk rap van z’n plaats met een 0-100 km/u sprint van 5,1 tellen, maar legt het op dat gebied net af tegen de Jaguar I-Pace. Dat model doet er 4,8 seconden over. Dat de EQC niet sneller is, heeft veel te maken met z’n gewicht. Met 2.420 kilo is het een heuse mastodont. Toch moet een actieradius van 400 kilometer haalbaar zijn, volgens de WLTP-waarden.

Eén pedaal

De bestuurder van de EQC heeft de beschikking over kwintet rijprogramma’s. Ze luisteren naar de namen Comfort, Eco, Max Range, Sport en een Individual. Voor de luie rijder betaat de mogelijkheid tot ‘one pedal’ rijden. Wie z’n voet van het gaspedaal haalt, merkt dan een sterk afremmende werking. Het rempedaal heb je zo een stuk minder vaak nodig. Een ander voordeel is dat er bij het ‘one pedal’ rijden energie wordt teruggewonnen elke keer dat de auto remt.

Snelladen

Hoewel de EQC is voorbereid is op supersnelladen, in een minuut of veertig is de batterij voor 80 procent vol, kan Mercedes-Benz niet tippen aan de laadsnelheid van de Audi e-tron. In een half uurtje tijd is diens accu helemaal vol. Waar de Audi 150 kW aankan, daar heeft Mercedes-Benz de limiet op 110 kW gesteld. Dat zou beter voor het accupakket zijn.

Prijs

De Mercedes-Benz EQC komt in het tweede deel van volgend jaar op de markt. De prijs van de auto is nog niet bekend, maar gezien de prijsstelling van de Jaguar I-Pace en Audi e-tron, lijkt ruim 80 mille een goede indicatie.