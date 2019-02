Volledig autonoom rijden ver weg? Tesla denkt dat het eind 2020 al kan

Elon Musk staat bekend om z’n opmerkelijke uitspraken. Nu beweert de Tesla-topman dat eind volgend jaar zijn auto’s al ‘level 5’-autonoom rijden aankunnen. Kortom, je kunt achter het stuur in slaap vallen en je Tesla brengt je feilloos naar je bestemming. Zou het?

Op het hoofdkantoor van Tesla in het Californische Palo Alto staan twee vlaggetjes in de agenda. Eentje eind 2019 en eentje exact één jaar later. Het vlaggetje van eind 2020 markeert het feit dat Tesla dan volledig autonoom rijdende auto’s aanbiedt. De markering van een jaar eerder is een tussenstap daar naar toe; verregaand autonoom rijden – we nemen de vrijheid het ‘level 4’ te dopen – moet dan realiteit zijn. Hoewel de wetgeving autonoom rijden op zo’n korte termijn waarschijnlijk niet eens mogelijk maakt, zegt topman Elon Musk dat we over een kleine twee jaar al zonder problemen in slaap kunnen vallen achter het stuur van een Tesla. De auto’s zijn dan zo slim dat je er zonder tussenkomst van de bestuurder een lange rit kan worden gemaakt. Op de snelweg en in de stad.

Goudmijn

Mocht Tesla het voor elkaar boksen dat is het bedrijf de concurrentie mijlenver voor. Musk weet zeker dat het gaat lukken, omdat Tesla al jaren ongekende hoeveelheden rijdersdata aan het ontvangen is. “De reden waarom Tesla zo snel vooruitgang boekt, is omdat we veel data hebben en de groei exponentieel is”, aldus Musk. Elke keer als je als Tesla-eigenaar de Autopilot aanzet, wordt al die data – een goudmijn voor het perfectioneren van de zelfrijdende auto – doorgestuurd naar het bedrijf.

Observatie

Elon Musk is concreet wat hij van een Tesla-model eind dit jaar verwacht: “ik denk dat we een volledige vorm van zelfrijden kunnen aanbieden. Dat betekent dat de auto je zelfstandig je kan vinden in een parkeervak, je oppikt en je naar je bestemming brengt zonder interventie.” Hij stipt daarbij aan dat de bestuurder nog altijd een actieve rol achter het stuur heeft: “Mensen extrapoleren dit soms naar het idee dat het systeem werkt met 100 procent zekerheid en dat er geen observatie nodig is. Dat is niet het geval.”

Level 5

Eind 2020 is het autonoom rijden bij Tesla doorontwikkeld tot in de perfectie, aldus Musk: “Wanneer ik denk dat het veilig is voor iemand om in slaap te vallen en pas wakker te worden op de bestemming. Waarschijnlijk aan het einde van volgend jaar.”