De Volkswagen up! GTI: voor een snelle boodschap

De Volkswagen up! wordt vanaf begin volgend jaar volgestouwd met pepertjes. Als heuse GTI komt het vermogen uit op 115 pk en daarmee snelt de compacte Duitser in 8,8 seconden van 0 naar 100 km/u.

Een vermogen van 115 pk maakt maar weinig auto’s sportief, maar bij de Volkswagen up! GTI is dat wel het geval. Het autootje weegt immers net geen 1.000 kilo. In 8,8 tellen sprint het driftkikkertje van 0 naar 100 km/u; heel aardig voor zo’n compacte boodschappenwagen.



GTI-uitdossing

De rappe up! is volgens de GTI-principes aangekleed. Dat betekent: een grille in honingraatstructuur, de nodige rode accenten en GTI-logo’s en 17- inch lichtmetalen wielen. Voor extra neerwaartse druk is een heuse dakspoiler gemonteerd. Bovendien is het onderstel van de up! GTI met 15 mm verlaagd. Binnenin zien we een GTI-sportstuur op, GTI-pookknop en de iconische stoelbekleding met Schots ruitpatroon. De Volkswagen up! GTI komt begin 2018 op de markt.



Oer-GTI

Volkswagen zelf legt met de up! GTI de link naar de allereerste Golf GTI uit 1976. Die auto had 110 pk en was daarmee tweetiende langzamer dan de aankomende up! GTI in de klassieke sprint. In onderstaande video nemen de twee het tegen elkaar op.