Volkswagen Touareg opmaat naar meer. Duitsers willen 12 Chinese SUV’s hebben in 2020

Dat deze week de nieuwe Volkswagen Touareg in China werd geïntroduceerd – en niet een paar weken eerder op de Autosalon van Genève – is geen toeval. De Duitsers zijn namelijk een heus Chinees SUV-offensief gestart.

De SUV is overal in de wereld populair, maar in China is de voorliefde voor de hoogpotigen haast ongekend. Waar in 2007 nog 8 op de 100 auto’s een SUV was, is inmiddels bijna de helft (45%) van de nieuwverkochte wagens in het gigantische land een Sports Utility Vehicle. Volkswagen denkt een flink graantje mee te pikken in de SUV-hype door de komende jaren flink wat SUV’s te introduceren op de Chinese markt. Tegen 2020 moeten dat er zeker 12 zijn. Momenteel heeft Volkswagen met de de Tiguan, Touareg en Teramont drie SUV-ijzers in het Chinese vuur. Zeker is dat bij de 9 nieuwkomers de T-Roc zit en een middenklasse SUV met een coupé daklijn.

1 op 3

In 2020 moet 1 op de 3 verkochte Chinese Volkswagen een SUV zijn. Momenteel ligt die verhouding een stuk lager – namelijk 1 op 8 – aangezien de Duitsers het afgelopen jaar 400.000 SUV’s verkochten op een totaal van 3,2 miljoen auto’s.