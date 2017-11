Nu de 200 pk sterke Volkswagen Polo GTI deze maand de showroom binnenrijdt, is het de vraag of de Duitsers meer pk-geweld voor de Polo in gedachten hebben. Het antwoord lijkt: jazeker!

De nieuwe Polo GTI is de eerste in de geschiedenis die de grens van 200 pk aantikt. Met een 0-100 km/u in 6,7 seconden en een top van 237 km/u zijn de prestaties er ook naar. Tegelijkertijd smaakt zo’n krachtige Polo naar meer. En daar denken ze bij Volkswagen momenteel over na.

Prototype

Volgens geruchten heeft de Duitse autobouwer prototypes gebouwd van een Polo R. Die prototypes zouden zijn uitgerust met dezelfde 2,0-liter krachtbron als in de Polo GTI, maar dan is het vermogen gestuwd naar 310 pk. En dat is weer net zoveel als de Golf R die dezelfde motor gebruikt. Eerder had Ralf Kölling, chef compacte modellen bij Volkswagen, al aangegeven dat er genoeg ruimte is in de Polo voor extra motorkoeling. Dus ook op dat vlak is een Polo R niet te hoog gegrepen. Vierwielaandrijving zoals in de Golf R, lijkt evenmin een probleem. De Polo en Golf delen immers hetzelfde modulaire MQB-platform.



Golfje pesten

Als de prototypes waar nu mee getest wordt bevallen is het nog maar de vraag of er echt een 310 pk sterke Polo R komt. De auto wordt dan zwaarder en flink duurder, en daarmee zou het zich in hetzelfde vaarwater als de Golf kunnen begeven. De Volkswagen Groep heeft echter wel plannen om de 310 pk sterke R-motor ook voor SEAT en SKODA-modellen beschikbaar te maken.