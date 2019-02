Volkswagen T-Roc R is zeer sportief

Volkswagen neemt volgende week de T-Roc R mee naar Genève. Het studiemodel is zo goed als productierijp en biedt liefst 300 pk aan vermogen.

De nieuwe Volkswagen T-Roc R haalt 300 pk aan vermogen uit zijn 2.0 TSI. In combinatie met een koppel van 400 Nm accelereert de compacte SUV in 4,9 tellen van 0-100 km/u, terwijl de topsnelheid 250 km/u bedraagt. Daarmee is de T-Roc R een echte sportieveling te noemen. Vanzelfsprekend is het uiterlijk van de T-Roc R daarop aangepast, want grille, bumpers en luchtinlaten zijn een stuk markanter uitgevoerd. De achterbumper is voorzien van een diffuser, terwijl er aan weerszijden twee uitlaatpijpen zijn gemonteerd deeluitmakend van het Akrapovic titanium uitlaatsysteem. Een dakspoiler is evenmin vergeten, net als matchromen spiegelbehuizingen. Als fraaie optie gelden de 19-inch matzwarte ‘Pretoria’ lichtmetalen wielen en een in contrasterend zwart dak.

Shadow Steel R

In het interieur zijn sportstoelen te vinden, een sportstuur met schakelpaddles en RVS-instaplijsten. Volkswagen voert de pedalen uit in glanzend staal en kiest voor diverse Shadow Steel R- afwerkingselementen. Een opvallend contrast vormt de witte ambienteverlichting met de zwarte dakhemel.

‘Race’-modus

De Volkswagen T-Roc R beschikt over vierwielaandrijving, een zeventraps DSG-transmissie en verschillende rijmodi. De afstellingen staan op z’n scherpst in ‘race’-modus en ook Launch Control is aan boord. Wie lekker wil spelen met de T-Roc R schakelt desgewenst de elektronische stabiliteitscontrole uit.

De Nederlandse marktintroductie van de T-Roc R is staat gepland voor de tweede helft van 2019. Tegen die tijd worden ook de prijzen bekend gemaakt.