Volkswagen op recordjacht met I.D. R Pikes Peak

Op 24 juni 2018 wordt de Pikes Peak International Hill Climb weer verreden. Op het jaarlijkse heuvelklimfeestje hoopt Volkswagen het snelheidsrecord voor elektrische wagen te breken. De Duitsers doen dat met de I.D. R Pikes Peak.

Volkswagen stort zich de komende jaren steeds meer op elektrificatie. Als bewijs dat het de nieuwe aandrijflijn goed in de vingers heeft – en om de lessen van Pikes Peak ook in haar toekomstige I.D.-modellen te kunnen toepassen – stuurt het eind juni de Volkswagen I.D. R Pikes Peak naar boven tijdens de legendarische jaarlijke ‘race to the clouds’. Gestart wordt er op 2.862 meter boven zeeniveau, waarna 156 bochten verspreid over 19,9 kilometer volgen. De finish is op 4.302 meter bovenop Pikes Peak.



Snelle start

De elektrische I.D. R Pikes Peak belooft sneller dan een Formule 1- en Formule E-wagen te zijn, want hij sprint in 2,25 tellen van nul naar honderd. De twee elektromotoren aan boord zijn samen goed voor een vermogen van 680 pk en een koppel van 650 Nm. De elektroracer weegt minder dan 1.100 kilo. Met de razendsnelle I.D. R Pikes Peak wil Volkswagen het record breken voor elektrische auto’s. Dat staat op 8.57,118 minuten. Aan boord zit drievoudig Pikes Peak-kampioen Romain Dumas.