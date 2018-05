Volkswagen mikt op uitstootdoelen met nieuwe aandrijflijnen

Volkswagen wil in 2020 een gemiddelde CO2-uitstoot van 95 g/km kunnen overleggen voor heel haar vloot. De Duitsers willen dat bereiken door nieuwe aandrijflijnen te introduceren.

Een nieuw aandrijfsysteem dat Volkswagen volgend jaar introduceert is een 48V-mild hybrid. De technologie wordt beschikbaar op de volgende generatie Golf en zal daarna ook op alle andere modellen leverbaar worden. Het 48-volt-systeem is een elektrisch hulpje dat wordt ingezet bij de start van de auto en bij het uitrollen. Het neemt waar het kan wat werk over van de motor en vangt bovendien remenergie op die het opslaat voor hergebruik. Volgens Volkswagen zou het systeem 0,3 liter brandstof besparen op 100 kilometer. Daarbij is mild-hybrid-technologie een stuk goedkoper dan een volwaardige hybride aandrijflijn.

1.5 TGI Evo-aardgasmotor

De tweede nieuwe aandrijflijn is een aardgasmotor. Het is een 1,5-liter direct ingespoten krachtbron met turbo die goed is voor een vermogen van 130 pk. De 1.5 TGI Evo-aardgasmotor gaat nog dit jaar in productie en zal gemonteerd worden in de huidige Golf. In combinatie met een DSG-automaat zou 3,5 kilo aardgas voldoende moeten zijn om 100 kilometer af te leggen. De totale actieradius op aardgas bedraagt 490 kilometer. Angst om ergens te stranden zonder aardgas is niet nodig, want een klein benzinetankje geeft je nog zo’n 190 kilometer de tijd om de gastank te vullen.

2.0 TDI-dieselmotor

Volkswagen en diesels; het is een veelbesproken combinatie. Volkswagen lijkt de dieselmotor na veel kwaad te hebben gedaan ook weer wat goeds te willen doen. Zo heeft het een nieuwe 2,0 liter TDI-krachtbron ontwikkeld die beschikbaar komt met een hybride-systeem. Een 12V-startmotor/generator is in staat om energie terug te winnen en op te slaan in een lithium-ion batterij. De nieuwe motor is te verkrijgen in verschillende vermogenssterktes die variëren van 136 tot 204 pk. Daarbij meldt Volkswagen dat de CO2-uitstoot van de nieuwe Evo-diesels tot wel 10 g/km lager is geworden terwijl vermogen en koppel met zo’n 9 procent stijgen.