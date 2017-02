Carros nieuwsflash: Volkswagen, Mercedes-Benz en Alfa Romeo

Carros nieuwsflash van donderdag 23 februari: opvolger Volkswagen CC toont details, Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet wordt verwacht in Genève en Alfa Romeo Stelvio op 9 maart in de showroom.

Opvolger Volkswagen CC doet denken aan Sport Coupé Concept GTE

Na de Volkswagen Passat CC en de CC komen de Duitsers wederom met een vierdeurscoupé. Op de Autosalon van Genève onthult het merk de Arteon. Het model staat op zichzelf en is dus geen Passat met een gebogen daklijn. Volkswagen geeft in haar eerste teaserfoto’s alleen een deel van de neus en achterzijde weg, maar de beelden lijken haast uitsnedes uit twee jaar oude foto’s van de Sport Coupé Concept GTE (zie hieronder).



Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet in Genève

Van de nieuwe Mercedes-Benz E-Klasse zagen we al de limousine, de coupé, de estate en de All Terrain voorbij schuivelen, maar nog niet de cabriolet. Die krijgen we in Genève te zien. Gezien de lijnen van de carrosserievarianten die er al zijn, zal de cabriolet niet voor een grote verrassing gaan zorgen, maar toch wil Mercedes-Benz in dit stadium alleen een silhouet met ons delen. Het motorenpalet zal waarschijnijk gedeeld worden met de coupé.



Alfa Romeo Stelvio op 9 maart in de showroom

Voor de nieuwe Alfa Romeo Stelvio hoef je op 9 maart niet naar de Autosalon van Genève. De SUV staat vanaf die datum gewoon bij de Alfa Romeo-dealer om de hoek. De nieuwkomer is verkrijgbaar met een 2,2-liter diesel die in drie vermogensvarianten komt; 150, 180 en 210 pk. De eerste twee zijn van huisuit achterwielgedreven modellen, maar vierwielaandrijving staat wel op de optielijst. Alfa Romeo legt zelf de nadruk op de First Edition die voorzien is van een 280 pk sterke 2,0-liter viercilinder benzinemotor. Voor 68.450 euro mag deze versie mee naar huis, al heb je daarmee niet de goedkoopste Stelvio te pakken. Die zal naar verwachting – nog niet alle prijzen zijn bekend – circa 55.000 euro kosten.