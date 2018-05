Volkswagen Golf GTI TCR komt eind dit jaar op de markt

Tijdens het GTI Treffen van Volkswagen in het Oostenrijkse Reifnitz am Wörthersee onthulde het merk vandaag de Golf GTI TCR. Zonder begrenzer loopt de TCR 264 km/u.

De Volkswagen Golf GTI TCR heeft dezelfde naam als de auto die op het circuit z’n rondjes draait, maar is wel een stuk minder krachtig. Waar de Golf GTI TCR-racewagen 350 pk aan vermogen levert, daar moet de straatlegale GTI TCR het doen met ‘slechts’ 290 pk en een maximumkoppel van 370 Nm. Dat het altijd nog ruim voldoende is voor aansprekende prestaties bewijst de topsnelheid van 264 km/u. Vraag de fabrikant dan wel de begrenzing te doorbreken, anders is 250 km/u je limiet. Hoe snel de Golf GTI TCR van nul naar honderd sprint, meldt Volkswagen pas later. De auto staat immers pas aan het eind van het jaar in de showroom.



Leen-onderdelen

Net als de Golf R heeft de Golf GTI TCR twee extra radiateurs in de neus voor een optimale motorkoeling. Ook leent de TCR het titanium uitlaatsysteem van Akrapovič, terwijl op de vooras het sperdifferentieel van de Golf GTI Performance is gemonteerd. Je kunt uit vier rijmodi kiezen die elk de gasrespons, stuurbekrachtiging en DSG-transmissie een eigen karakter meegeven.



Contrast

De Golf GTI TCR is herkenbaar aan zijn 18-inch lichtmetalen velgen in Belvedere-design, waarachter geperforeerde remschijven met speciale remklauwen opdoemen. Ook typisch GTI TCR; de lakkleur Pure Grey, al kun je de auto ook in Pure White, Tornado Red, Deep Black Pearl Effect en Oryx White Pearl Effect laten spuiten. Wie voor grijs, wit, of rood kiest, heeft de optie om het dak van de auto in contrasterend zwart te laten uitvoeren.