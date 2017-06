Carros nieuwsflash: Volkswagen, BMW en Rolls-Royce

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van donderdag 1 juni: Volkswagen Arteon wellicht ook als Shooting Brake, Achtste generatie Rolls-Royce Phantom toont zich eind juni en BMW Art Car is gewoon zwart

Volkswagen Arteon wellicht ook als Shooting Brake

De nieuwe Volkswagen Arteon – de opvolger van de Passat CC – maakt deze zomer z’n opwachting. De ‘Gran Turismo’ zoals de Duitsers hem noemen zal in de toekomst waarschijnlijk ook als stationwagen-variant te rijden zijn. Of beter gezegd als Shooting Brake, want de coupé-vormige daklijn wordt netjes doorgetrokken. Volgens Volkswagen is het de intentie om van de Arteon een complete modelfamilie te maken. Zou er dan ook nog op termijn een cabrio komen?



Achtste generatie Rolls-Royce Phantom toont zich eind juni

Op 27 juli gaat het doek van de nieuwe Rolls-Royce Phantom. In aanloop naar die onthulling tonen de Britten alvast twee detailshots die nog weinig informatie prijsgeven. We zien een stukje grille en een deel van het materiaal dat voor het interieur wordt gebruikt. Wat we wel weten is dat de Phantom zijn aluminium architectuur deelt met de aankomende SUV van het merk; de Cullinan.



BMW Art Car van Cao Fei is gewoon zwart

BMW maakt er elk jaar een gewoonte van om een van haar modellen om te laten toveren tot art car. Zo werden er onder meer al een auto’s uitgevoerd in de stijl van Andy Warhol, David Hockney en Jeff Koons. Dit jaar heeft de Chinese kunstenares Cao Fei de eer gekregen om van de BMW M6 GT3 een kunstwerk te maken. Ze heeft de BMW uiterst sober gehouden door voor de kleur Carbon Black te kiezen. Dat heeft zo zijn redenen. De auto schittert namelijk in een video en in een app met augmented reality toepassingen. In haar video gebruikt Cao Fei immers spirituele bewegingen die zich uiten in kleurrijke lichtflitsen. De zwartgelakte BMW dient daarin als contrast. Wie de app gebruikt in de nabijheid van de auto ziet de lichtaccenten ook, maar dan in de vorm van augmented reality. Met het kunstwerk wil Cao Fei een traditionele spirituele ceremonie uitdrukken die gebruikelijk is in heel Azië, waarin nieuwe objecten zoals auto’s worden gezegend.